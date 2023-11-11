Keçiörengücü - Bodrumspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Keçiörengücü - Bodrumspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Keçiörengücü - Bodrumspor maçı ne zaman?

11 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Keçiörengücü - Bodrumspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Keçiörengücü - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Keçiörengücü - Bodrumspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Keçiörengücü- Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Keçiörengücü- Bodrumspor maçı ne zaman?

KEÇİÖRENGÜCÜ - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Keçiörengücü ile Bodrumspor arasındaki heyecan dolu Trendyol 1. Lig maçı, 11 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Maç, Ankara'da, Aktepe Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati 13:30 olacak. Futbol tutkunları bu önemli karşılaşmayı Türkiye genelinde TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak takip edebilecekler.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TRT Spor kanalını tercih eden izleyiciler, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanalları kullanarak maçı şifresiz bir şekilde izleyebilirler. Diğer bir seçenek olan Bein Sports 2, Digiturk 78 ve Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı sunacak.