Keçiören'deki özel bireyler için asker kınası

ANKARA - Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyler için temsili asker kınası etkinliği yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyler için temsili asker kınası etkinliği yapıldı. İlçedeki Çaldıran Zümrüt Yaşam Merkezinde düzenlenen eğlenceye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve engelli bireylerin aileleri katıldı. Ellerine kına yakılan ve aileleri tarafından temsili olarak askere uğurlanan engelli bireyler şarkı ve türkülerle eğlenerek halaylar çektiler. Pasta da kesilen etkinlikte özel bireyler özel günlerinde gün boyunca keyifli bir gün yaşadılar. Katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "1994 yılında Keçiören Belediyemiz ÖZEV Vakfımızla birlikte Engelli Eğitim ve Üretim Merkezini açmıştı. 1994'te bakanlıklarda engellilerle ilgili doğru düzgün bir daire başkanlığı dahi yoktu. Vakıf Başkanımız Saime Toptan Hanımefendi'dir. Saime Toptan Hanımefendi de engelli vatandaşlarımızın problemlerini kamuoyuna taşıma konusunda toplantılar, paneller, sempozyumlar yapmıştır. 'Engelsiz Şehirler, Engelsiz Kentler, Engelsiz Yaşam, Engelsiz Hayat' bizim ilk defa kullandığımız sloganlarımızdır.' Bu konuda Altınok ve Saime Toptan Hanımefendi'nin büyük emekleri vardır" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceğiz"

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek de isteyen Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde haklar hukuklar ortaya çıktı. Yaşlı ve engellilerimizle ilgili düzenleme yapıldı. Birçok destek Cumhurbaşkanımızla mümkün oldu. Bir de seçim var. Muhalefet desteksiz atıyor. Engelli vatandaşlarımız bu dönemde Cumhurbaşkanımızla birlikte Aile Bakanlığı bütçesi bugün en büyük bütçeye sahiptir. Engellilerimize yönelik imar planları da bu dönemde çıktı. Türkiye hızla dünyadaki gücünü artırıyor. İHA, SİHA, füze, bombalar savaş uçaklarımız var. Gemilerimiz, tanklarımız ve helikopterimiz var. Türkiye kimseye muhtaç değil. İstiyorlar ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Askerlerimizi uğurlayacağız ama yabancı medya kuruluşları, Amerika'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, PKK'sı FETÖ'cüsü ne kadar vatan haini varsa uğraşıyor ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Türkiye güçleniyor, Türkiye büyüyor, Türkiye hızla dünyadaki gücünü artırıyor. Türkiye kimseye muhtaç değil artık. 2 tane daha askerimiz var. Bir tanesi 'Kızıl Elma' öbürü 'Kaan'. İkisi havalanırsa 'dünyanın dengesi değişecek' diyorlar. Türkiye çok güçlenecek. Savunma sanayiinde güçlendiğiniz zaman ekonomik olarak da çok güçleniyorsunuz. Onun için pazar günü seçimlerde Türkiye'nin düşmanlarını sevindirmeyelim. İngiliz'i, Avrupa'yı, Almanya'yı sevindirmeyelim, Amerika'yı sevindirmeyelim. Bunların derdi ülkeyi paramparça etmek. Türk dünyasını sevindirelim, İslam dünyasını sevindirelim, mazlum milletleri sevindirelim. İnanın bunların bütün umudu Recep Tayyip Erdoğan. Suriye'yi görüyorsunuz. Irak'ı görüyorsunuz. Hepimiz 85 milyon kardeşiz. Hep söylüyorum Türk vatandaşımız, Kürt vatandaşımız, Alevi vatandaşımız, Sünni vatandaşımız hepimiz 85 milyon Müslüman ve kardeşiz. Ayrım yapan da kalleştir. Bunlar fitneyi sokacaklar bizi paramparça yapacaklar. Üzümün sapı armudun çöpü demeyin. Pahalılık dünyada da vardı, ülkemizde bu sorunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halletti. Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur ittifakını güçlü bir şekilde seçeceğiz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için, güçlü ve büyük Türkiye için bu seçim çok önemli. Bu seçim vatan, millet ve devlet seçimi, bir Milli Mücadele seçimidir. Atatürk ne diyor, 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' Bu nedenle oyumuzu Cumhurbaşkanımıza vereceğiz."

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da engelli bireylerle tek tek ilgilenerek ailelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.