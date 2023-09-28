Keçiören Belediyesi Üreten Kadınlar Pazarı ile Kadın İstihdamını Artırıyor

Keçiören Belediyesi tarafından Etlik Osmanlı Semt Pazarı'nda ücretsiz olarak hizmete sunulan Üreten Kadınlar Pazarı, el emeği ürünlerin satış noktası olmaya devam ediyor. Kadınlar burada ürettikleri ürünleri satma fırsatı bulurken, elde edilen gelir kadınların hesabına yatırılıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından kadın istihdamını artırmak için Etlik Osmanlı Semt Pazarı'nda ücretsiz olarak hizmete sunulan Üreten Kadınlar Pazarı, el emeği ürünlerin satış noktası olmaya devam ediyor.

Keçiören'de kadınların el emeği ürünler, pazarda açtıkları stantta gelire dönüşüyor. Maharetli ellerden çıkan gıda, takı ve süs eşyaları her çarşamba ve cuma günleri müşterilerin beğenisine sunuluyor. Üreten Kadınlar Pazarı'nı sık sık ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kadınlarımıza istihdam alanı oluşturmak için ücretsiz satış standı açma imkanı sunuyoruz. Onlar burada hem sosyalleşme hem de ürettikleri ürünleri satma fırsat buluyorlar. Bir yandan da kadın kooperatifimiz Keçikoop'ta el emeği ürünlerin satışını online olarak yapıyoruz. Elde edilen geliri kadınlarımızın hesabına yatırıyoruz" dedi. - ANKARA