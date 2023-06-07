Keçiören Belediyesi Şefkat Mahallesi'nde Hanımlar Lokali açtı

Keçiören Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve kolaylaştırmak için Şefkat Mahallesi'nde "Hanımlar Lokali" açıldı. Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve kadınların katılımıyla gerçekleşti.

Keçiören Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve kolaylaştırmak için Şefkat Mahallesi'nde "Hanımlar Lokali" açıldı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, açılış, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve kadınların katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, güzel bir eseri daha hizmete açtıklarını belirterek, Hanımlar Lokali'nin kadınların sosyalleşme alanı olacağını aktardı.

Altınok, "Kadınlarımız, annelerimiz, bacılarımız başımızın tacıdır. Şehir hayatı, binalar, apartmanlar, hatta siteler maalesef komşuluk değerlerimizi bitirmek üzere. Bu da yalnızlaşmaya yol açıyor. Burası ise kadınların bir araya geleceği, birbirini tanıyacağı, güzel vakit geçireceği güzel bir hanım evi oldu. Bir yandan da kadınlarımızın dinlenme evi olacak. Hemen yan tarafta Aile Terapi Merkezimiz ve diyetisyen hizmeti verdiğimiz merkezimiz var. Burada aynı zamanda bu hizmetleri de beraberinde götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türk mutfağının zenginliğine işaret ederek, yaşanılan medeniyetin de bunda etkili olduğunu aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Dünyada üretilen ne varsa yüzde 80'i Türkiye'de üretilebiliyor. Türkiye eskiden kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesiydi. O zaman nüfusun yüzde 80'i köyde yaşıyordu. Köydeki insan sebzesini, tereyağını, sütünü, yumurtasını kendisi üretiyordu. Şimdi nüfusun yüzde 90'ı şehirde, yüzde 10'u köyde yaşıyor. Bu yüzde 10'luk nüfus, yüzde 90'ı besleyemez. Bu nedenle de fiyatlar artıyor. Çünkü üretim yok, tüketim çok. Biz de belediye olarak Ata tohumlarından fide üretip dağıtıyoruz.

Bu yıl da dağıttık. Kadınlarımız da hem ekonomi hem de sağlık açısından evlerinde üretmelidir. Sağlıklı beslenmemiz, sağlıklı gıdalar tüketmemiz lazım. Bunun yanında spor yapmamız lazım. Sağlıklı toplumun temeli spor yapmaktır. Yürüyüş ve spor yapmayan ilaç kullanmak zorunda kalır. Türkiye'nin en çok yürüyüş yolu ve parkı olan belediye, Keçiören Belediyesi'dir. En çok spor tesisi olan belediye, Keçiören Belediyesi'dir. Etlik'teki olimpik yüzme havuzumuzun eşi benzeri yoktur. Hiçbir büyükşehir belediyesinde dahi öyle bir havuz yoktur."

Konuşmaların ardından yapılan çekilişle bir vatandaşa bisiklet, bir kişiye de televizyon hediye edildi. Kurdele kesiminin ardından Hanımlar Lokali hizmete başladı.