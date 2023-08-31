Keçiöreni kim yönetiyor? Sorusu büyük merak konusu oldu. Ankara'nın gözde yerlerinden biri olan Keçiören'i hangi parti yönetiyor? Keçiören Belediyesi hangi parti, hangi ile bağlı? Keçiören'de yaşayan vatandaşlar internette sıkça araştırmalarına devam ediyor. İşte Keçiören hakkında detaylar…

Keçiören Belediyesi hangi parti, hangi ile bağlı? Keçiöreni kim yönetiyor? Bu soru günümüzde oldukça merak edilen bir konu haline geldi. Ankara'nın popüler bölgelerinden biri olan Keçiören'i hangi siyasi parti yönetiyor? Keçiören'de yaşayan vatandaşlar, internet üzerinden sık sık bu konuda araştırmalar yapmaktadır. İşte Keçiören ile ilgili daha fazla detay…

KEÇİÖREN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilen Turgut Altınok 332 bin 396 oy alarak en yakın rakibi İyi Parti adayı Güçlü Şenel' i geride bırakarak belediye başkanı seçildi. Güçlü Şenel 161 bin 314 oy almıştı.

KEÇİÖRENİ KİM YÖNETİYOR?

2019 yerel seçimlerinin ardından, AK Parti'nin adayı olarak katılan Turgut Altınok, toplam 332 bin 396 oy alarak en yakın rakibi olan İyi Parti'nin adayı Güçlü Şenel'i geride bırakarak Belediye Başkanı olarak seçildi. Güçlü Şenel ise 161 bin 314 oy almıştı. Ankara yerel seçimleri, Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Seçimler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri için yapıldı. 31 Mart 2019 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Millet İttifakının adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki, Saadet Partisi'nin adayı Mesut Doğan ve Demokratik Sol Parti'nin adayı Haydar Yılmaz olarak açıklandı. 2019 Ankara yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belli olurken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. 2019 Ankara yerel seçim sonuçlarında kullanılan oylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Buna göre, YSK 2019 Ankara seçim sonuçlarına göre kullanılan oylar sonucunda, Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki %47,13 oy alırken Millet İttifakının adayı Mansur Yavaş %50,93 oy alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Turgut Altınok (d. 1957, Aşıkoğlu, Balâ, Ankara), Türk Avukat, Hukukçu ve siyasetçi. Eski Keçiören Belediye Başkanı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden Keçiören belediye başkan adayı olduysa da ½30,3 alarak seçimi kaybetmiştir.

Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Aşıkoğlu mahallesinde 1957 yılında dünyaya gelen Turgut Altınok; ilkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, Ortaokulu ve Liseyi, Keçiören Kalaba Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenim için gittiği Azerbaycan da Hukuk eğitimini aldı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi bulunan Turgut Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocakları'nda görev almaya başlayan Turgut Altınok henüz 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına, hemen akabinde de Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok 30 Mart 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi, Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Daha sonraki süreçte partisinden istifa ederek 18 Nisan 1999 Türkiye yerel seçimlerine Fazilet Partisi, Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak giren Turgut Altınok yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

28 Şubat süreci sonucunda Fazilet Partisi'nin kapatılması ve yerine Saadet Partisi'nin kurulması üzerine Abdullah Gül önderliğindeki yenilikçi kanatla birlikte Ak Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve 28 Mart 2004 Türkiye yerel seçimlerinde Ak Parti'den tekrar Keçiören Belediye Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde mevcut Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile girdiği Büyükşehir adaylığı yarışını kaybeden Turgut Altınok partisinden gelen yeniden Keçiören Belediye Başkan adaylığı teklifini de geri çevirerek aday olmadı.

30 Mart 2014 Türkiye yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığına aday olduğunu duyurmuştur.