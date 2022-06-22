Uluslararası hukuka göre, yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen günlerdeki ziyaretiyle gündeme geldi. Keçi Adası nerede? Keçi Adası haritası ve konumu!

KEÇİ ADASI NEREDE?

Keçi Adası ve Ege Denizi'nde, Oniki Adalar içinde olan küçük ada. Kalimnos ve İstanköy adaları arasında, Bodrum Yarımadası'nın 8 km güneybatısındadır. 130 kişinin yaşadığı adada temel ekonomik faaliyet turizmdir. Adada dalış turizmi gelişmiştir.

Keçi Adası

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