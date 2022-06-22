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Keçi Adası nerede? Keçi Adası haritası ve konumu!

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Keçi Adası nerede? Keçi Adası haritası ve konumu!

Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırması ve asker bulundurması ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. Peki, Keçi Adası nerede? Keçi Adası haritası ve konumu!

Uluslararası hukuka göre, yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen günlerdeki ziyaretiyle gündeme geldi. Keçi Adası nerede? Keçi Adası haritası ve konumu!

KEÇİ ADASI NEREDE?

Keçi Adası ve Ege Denizi'nde, Oniki Adalar içinde olan küçük ada. Kalimnos ve İstanköy adaları arasında, Bodrum Yarımadası'nın 8 km güneybatısındadır. 130 kişinin yaşadığı adada temel ekonomik faaliyet turizmdir. Adada dalış turizmi gelişmiştir.

Keçi Adası nerede? Keçi Adası haritası ve konumu!Keçi Adası

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