Barcelona, Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler'in yerine 16 yaşındaki Kebir Ali Canpolat'ı transfer etmek istiyor. Bunun ardından futbol severler Kebir Ali Canpolat'ın hayatı, kariyeri ve biyografisini merak etti. Peki, Kebir Ali Canpolat kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, forvet mi orta saha mı? İşte detaylar...

Futbol severler tarafından merak edilen isimler arasında genç futbolcu Kebir Ali Canpolat geliyor. Peki, Kebir Ali Canpolat kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu kaç? Futbolcu Kebir Ali Canpolat'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

KEBİR ALİ CANPOLAT BARCELONA'YA TRANSFER OLDU MU?

Arda Güler'i Real Madrid'e kaptıran Barcelona, bir başka Türk futbolcu Kebir Ali Canpolat'ın peşine düştü. Katalan devi, Eintracht Frankfurt'un 17 yaş altı takımında forma giyen 16 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içerisinde bitirmek istiyor. Eintracht Frankfurt'un 17 yaş altı takımında forma giyen futbolcu için Katalan devi; Chelsea, Inter, Ajax, Juventus, Liverpool ve PSG ile transfer yarışı verecek.

Alman basınında çıkan haberlere göre; Barcelona, Arda Güler'e imzayı attıramaması sonrası Kebir Ali Canpolat'ı kaçırmamak için elini hızlı tutacak. Katalan devi, kısa süre içerisinde 16 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

KEBİR ALİ CANPOLAT KİMDİR?

Kebir Ali Canpolat 16 yaşında futbolcudur. Kebir Ali Canpolat Eintracht Frankfurt'un 17 yaş altı takımında forma giymektedir.

Kebir Ali Canpolat, Eintracht Frankfurt'un 17 yaş altı takımında sadece 17 maçta görev aldı. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 8 asist yaptı. Ayrıca Canpolat, Türkiye'nin 17 yaş altı takımlarında çıktığı 13 karşılaşmada ise 4 kez fileleri havalandırdı.