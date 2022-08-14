Kebapçıların sıcakla imtihanı Sıcağın bunalttığı Adana'da, kebap ustaları 60 derecede çalışıyor Kebapçı Uğur Aydın: "İşimizi aşk ile yapıyoruz" Kebap ustası Mustafa Keser: "Ocak başında baygınlık geçirenler oldu" Türkiye'nin en sıcak illerinden olan öğle saatlerinde sokakların neredeyse...

Kebapçıların sıcakla imtihanı

Sıcağın bunalttığı Adana'da, kebap ustaları 60 derecede çalışıyor

Kebapçı Uğur Aydın : "İşimizi aşk ile yapıyoruz"

Kebap ustası Mustafa Keser : "Ocak başında baygınlık geçirenler oldu"

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden olan öğle saatlerinde sokakların neredeyse boş kaldığı, yüksek nem yüzünden nefes bile alınmakta zorlanılan Adana'da, kebap ustaları 60 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışıyor.

Adana'da hava sıcaklığı gün içerisinde termometrelerde 45-47 dereceyi bulurken kebap ustaları da ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 60 derecede 'güçlükle çalışıyor'. Sabah 07.00'de yanan mangal, gece 00.00'a kadar sönmüyor. Günde yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalarda iki vardiya halinde en az 8 saat mangalın başında kalıp ter döküyor.

"En az 60 derecede çalışıyoruz"

Kebapçı Uğur Aydın, sıcağa alıştıklarını ve işlerini severek yaptıklarını belirtti. Aydın, "Yaz mevsiminde Adana denildi mi akla sıcak hava geliyor. Dışarıda 45 derece hissediliyor. Biz burada ocak başında ise en az 60 derecede çalışıyoruz. Aşk ile yaptığımız için çok zorlanmıyoruz ama yine de sıcak hava bizleri etkiliyor" diye konuştu.

Ocak başına klima takamadıklarını aktaran Uğur Aydın, "Personel sayımız fazla olduğu için herkes ocakta dinlenerek çalışıyor. Oraya klima veya vantilatör taktıramıyorum. O zaman da sıcak ve soğuk değişimi nedeniyle hasta olunma ihtimali yüksek. Personellerin sağlığını tehlikeye atmış olurum" dedi.

"İşimizi seviyoruz"

Kebap ustası Mustafa Keser ise bazı kişilerin ocak başında baygınlık geçirdiğini söyleyerek, "Burada herkes çalışamaz. Vücut direnci gerekir. Bazı kişiler gelip baygınlık geçirerek geri gidiyor. Bizler ekmek parası için çalışıyoruz. İşimizi de seviyoruz" ifadelerini kullandı.