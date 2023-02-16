Keban nerede? Keban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Keban ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Elazığ'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Keban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Keban nerede? Keban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Keban ilçesi hangi ile bağlı?