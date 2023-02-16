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Keban nerede? Keban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Keban ilçesi hangi ile bağlı?

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Keban nerede? Keban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Keban ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Elazığ'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Keban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Keban nerede? Keban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Keban ilçesi hangi ile bağlı?

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak...AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Elazığ'da da birçok yerde deprem hissedildi. Elazığ'ın Keban ilçesi merak edildi. Peki, Keban nerede? Keban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Keban ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

Keban, Elazığ ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 6.546

Yüzölçümü: 548 km² (211 mil²)

Elazığ'da yer alan Keban ilçesinin nüfusu 6.546'dir.

Keban, Elazığ ilinin bir ilçesidir. Doğu Anadolu'nun elektrik ihtiyacını karşılayan Keban Barajı elektrik santrali buradadır.

Keban, Elazığ'ın batısında ve merkez ilçeye 46 km uzaklıktadır. İlçenin doğusunda Elâzığ, batısında Malatya'nın Arapgir ilçesi, kuzeyinde Tunceli'nin Çemişgezek'i, kuzeybatısında Ağın, güneyde ise Baskil ilçesi vardır. İlçenin yüzölçümü 548 km²'dir.

İklim;

Karasal iklimi etki alanı içerisindedir, fakat baraj ile birlikte gelen iklim değişmiştir.

Keban nerede? Keban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Keban ilçesi hangi ile bağlı?

Keban nerede? Keban ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Keban ilçesi hangi ile bağlı?

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Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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