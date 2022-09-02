Keanu Reeves kimdir? Keanu Reeves kaç yaşında? Keanu Reeves filmleri neler? Keanu Reeves Instagram hesabı!
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Dünyaca ünlü aktör Keanu Reeves 58. yaşını kutluyor. Matrix filmleriyle büyük bir üne kavuşan Keanu Reeves'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Keanu Reeves kimdir? Keanu Reeves kaç yaşında? Keanu Reeves filmleri neler? Keanu Reeves Instagram hesabı!
Keanu Charles Reeves (d. 2 Eylül 1964, Lübnan), Kanadalı aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen. Adının anlamı "Dağlardan esen rüzgâr"dır. Annesi ile babası Beyrut'ta bir gece kulübünde tanışmışlardır. Annesi İngiliz, babası Çin asıllı bir Hawaiilidir. Ancak kendisini Kanada'da büyüdüğü için Kanadalı saymaktadır. 3 ülkenin vatandaşlığına sahiptir. Ayrıca yapımcılığını CD Projekt Red'in üstlendiği Cyberpunk 2077 isimli oyunda Johnny Silverhand karakterini canlandırmıştır.
KEANU REEVES KARİYERİ
Oyunculuk kariyerine ilk kez Kanada'da "Hanging In" isimli bir yapımla başladı. 1980'ler boyunca çeşitli reklamlarda (bir tanesi Coca-Cola için) rol aldı. İlk stüdyo filmi Kanada'da çektiği "Youngblood" oldu. Bu filmden sonra yeşil kart aldı ve Toronto'dan Los Angeles'a geçiş yaptı. Birkaç küçük rolden sonra River's Edge'de rol aldı ve bu filmin başarısından sonra Bill ve Ted'in Maceraları'nı çekti. Platoon filmi için teklif geldi ancak filmdeki şiddeti sevmediği için rolü reddetti.
1990'ların başlarında hem yüksek bütçeli filmlerde hem de bağımsız ancak çok ses getiren filmlerde yer aldı. Bunlara örnekler; Point Break ve My Own Private Idaho'dur. 1993 yılında Reeves, Bram Stoker's Dracula'da yer aldı. Film büyük gişe başarısı elde etti ancak Reeves birçok olumsuz eleştiri aldı. Yönetmen Francis Ford Coppola Reeves'ten başka seçeneği olmadığını çünkü gençlerin ilgisini o sırada ancak onun çekebileceğini söylemiştir. 1994 yılında Speed filmini çekti. Film büyük bir reklam başarısıydı. Bu film sayesinde Keanu'nun izlenirliği arttı ve Johnny Mnemonic ve Chain Reaction gibi filmlerde rol almasını sağladı. Ancak iki film de gişede büyük hayal kırıklığı yarattı. Kariyerinde düşüş yaşayan Reeves'e Speed filminin devamında yer alması için 11 milyon dolar teklif edildi ancak o bu teklifi reddederek Al Pacino ve Charlize Theron ile Şeytanın Avukatı'nı çekmeyi tercih etti.
1999'da büyük hit olan The Matrix filminde başrol oynadı. Bu filmle tekrar büyük bir Hollywood yıldızı olduğunu ispatladı. The Matrix ile bu filmin devam filmleri arasında birkaç filmde daha yer aldı. Bu filmlerin hepsi de iyi gişe hasılatı yaparak Reeves'i tüm dünyanın dikkatine taşıdı. 31 Ocak 2005'te Reeves'e Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız verildi. Reeves 2006 Oscar Ödül Töreni'ne Sandra Bullock ile katıldı. İkili 2006 yılında çektikleri The Lake House ile Speed filminden sonra bir kere daha bir araya geldi. Keanu Reeves'in de rol aldığı A Scanner Darkly de 2006 yılında gösterime girdi.
ÖZEL HAYATI
Aralık 1999'da Reeves'in kız arkadaşı Jennifer Syme, ölü bir kız çocuğu doğurdu. Nisan 2001'de Jennifer Syme Marilyn Manson'ın partisinden sonra aldığı alkol ve uyuşturucu sonucu bir trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Mezarı Los Angeles'ta kızlarının mezarının yanındadır. Keanu Reeves'in üç kız kardeşi vardır. Bunlardan Kim, yıllardır lösemidir, bakımını Reeves üstlenmiştir ve sürekli kardeşini evinde ziyaret eder. Reeves'in motosikletlere büyük ilgisi bulunmaktadır. Dogstar isminde bir rock grubu vardır. Kendisi de büyük bir punk rock dinleyicisidir. Solak olmasına rağmen gitarı sağ eliyle çalar. Ünlü rock grubu Anthrax'ın bir video klibinde yer almıştır. Son zamanlarda Becky isimli bir grupla çalmaktadır. Kız arkadaşını ve çocuğunu arka arkaya kaybetmenin verdiği ruhsal bunalım durumu kendisini derinden etkilemiştir
Matrix Resurrections (2021) - Neo
Bill & Ted Face the Music (2020) - TED Logan
John Wick 3 Parabellum (2019) - John Wick Series
Replicas (2018) -Wiliam Foster
John Wick 2 (2017) - John Wick Series
Exposed (2016) - Detective Scott Galban
The Whole Truth (2016) - Richard Ramsey
Yanlış Kapı (2015) -Evan Webber
John Wick (2014) - John Wick Series
47 Ronin (2013) - Kai
Man of Tai Chi (2013) - Donaka Mark, İlk yönetmenlik denemesi olan filmdir.
Generation Um... (2012) - John
Henry's Crime (2010) - Henry Torne
The Privates of Pippa Lee (2009) - Chris
The Day the Earth Stood Still (2008) - Klaatu
Street Kings (2008) - Tom Ludlow
The Lake House (2006) - Alex Wyler
A Scanner Darkly (2006) - Bob Arctor
Constantine (2005) - John Constantine
Thumbsucker (2005) - Perry Lyman
Video Hits: Paula Abdul (2005) - The Boy
Ellie Parker (2005) - Dogstar
Something's Gotta Give (2003) - Dr. Julian Mercer
The Matrix Revolutions (2003) - Neo
Enter the Matrix (2003) (Oyun) - Neo (ses)
The Matrix Reloaded (2003) - Neo
The Animatrix: Kid's Story (2003) (ses) - Neo
Hard Ball (2001) - Conor O'Neill
Kasımda Aşk Başkadır (2001) - Nelson Moss
Üçüncü Göz (The Gift) (2000) - Donnie Barksdale
The Watcher (2000) - David Allen Griffin
The Replacements (2000) - Shane Falco
Me and Will (1999) - Keanu Reeves
The Matrix (1999) - Neo
Şeytanın Avukatı (1997) - Kevin Lomax
The Last Time I Committed Suicide (1997) - Harry
Feeling Minnesota (1996) - Jjaks Clayton
Chain Reaction (1996) - Eddie Kasalivich
A Walk in the Clouds (1995) - Paul Sutton
Johnny Mnemonic (1995) - Johnny Mnemonic
Speed (1994) - Jack Traven
Little Buddha (1993) - Siddhartha
Even Cowgirls Get the Blues (1993) - Julian Gitche
Much Ado About Nothing (1993) - Don John
Bram Stoker's Dracula (1992) - Jonathan Harker
My Own Private Idaho (1991) - Scott Favor
Bill & Ted's Bogus Journey (1991) - Ted Logan/Evil Ted
Point Break (1991) - John Utah
Providence (1991) - Eric
Tune in Tomorrow... (1990) - Martin Loader
I Love You To Death (1990) - Marlon James
Parenthood (1989) - Tod Higgins
Bill & Ted'in Maceraları (1989) - Ted Logan
Life Under Water (1989) (TV) - Kip
Dangerous Liaisons (1988) - Le Chevalier Raphael Danceny
The Prince of Pennsylvania (1988) - Rupert Marshetta
Permanent Record (1988) - Chris Townsend
The Night Before (1988) - Winston Connelly
River's Edge (1986) - Matt
Youngblood (1986) - Heaver
Flying (1986) - Tommy
One Step Away (1985) - Ron Petrie
Keanu Reeves'in resmi ınstagram hesabı bulunmamaktadır.