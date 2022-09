Keanu Reeves kimdir? Keanu Reeves kaç yaşında? Keanu Reeves filmleri neler? Keanu Reeves Instagram hesabı!

KEANU REEVES KİMDİR?

Keanu Charles Reeves (d. 2 Eylül 1964, Lübnan), Kanadalı aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen. Adının anlamı "Dağlardan esen rüzgâr"dır. Annesi ile babası Beyrut'ta bir gece kulübünde tanışmışlardır. Annesi İngiliz, babası Çin asıllı bir Hawaiilidir. Ancak kendisini Kanada'da büyüdüğü için Kanadalı saymaktadır. 3 ülkenin vatandaşlığına sahiptir. Ayrıca yapımcılığını CD Projekt Red'in üstlendiği Cyberpunk 2077 isimli oyunda Johnny Silverhand karakterini canlandırmıştır.

KEANU REEVES KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine ilk kez Kanada'da "Hanging In" isimli bir yapımla başladı. 1980'ler boyunca çeşitli reklamlarda (bir tanesi Coca-Cola için) rol aldı. İlk stüdyo filmi Kanada'da çektiği "Youngblood" oldu. Bu filmden sonra yeşil kart aldı ve Toronto'dan Los Angeles'a geçiş yaptı. Birkaç küçük rolden sonra River's Edge'de rol aldı ve bu filmin başarısından sonra Bill ve Ted'in Maceraları'nı çekti. Platoon filmi için teklif geldi ancak filmdeki şiddeti sevmediği için rolü reddetti.

1990'ların başlarında hem yüksek bütçeli filmlerde hem de bağımsız ancak çok ses getiren filmlerde yer aldı. Bunlara örnekler; Point Break ve My Own Private Idaho'dur. 1993 yılında Reeves, Bram Stoker's Dracula'da yer aldı. Film büyük gişe başarısı elde etti ancak Reeves birçok olumsuz eleştiri aldı. Yönetmen Francis Ford Coppola Reeves'ten başka seçeneği olmadığını çünkü gençlerin ilgisini o sırada ancak onun çekebileceğini söylemiştir. 1994 yılında Speed filmini çekti. Film büyük bir reklam başarısıydı. Bu film sayesinde Keanu'nun izlenirliği arttı ve Johnny Mnemonic ve Chain Reaction gibi filmlerde rol almasını sağladı. Ancak iki film de gişede büyük hayal kırıklığı yarattı. Kariyerinde düşüş yaşayan Reeves'e Speed filminin devamında yer alması için 11 milyon dolar teklif edildi ancak o bu teklifi reddederek Al Pacino ve Charlize Theron ile Şeytanın Avukatı'nı çekmeyi tercih etti.

1999'da büyük hit olan The Matrix filminde başrol oynadı. Bu filmle tekrar büyük bir Hollywood yıldızı olduğunu ispatladı. The Matrix ile bu filmin devam filmleri arasında birkaç filmde daha yer aldı. Bu filmlerin hepsi de iyi gişe hasılatı yaparak Reeves'i tüm dünyanın dikkatine taşıdı. 31 Ocak 2005'te Reeves'e Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız verildi. Reeves 2006 Oscar Ödül Töreni'ne Sandra Bullock ile katıldı. İkili 2006 yılında çektikleri The Lake House ile Speed filminden sonra bir kere daha bir araya geldi. Keanu Reeves'in de rol aldığı A Scanner Darkly de 2006 yılında gösterime girdi.

ÖZEL HAYATI

Aralık 1999'da Reeves'in kız arkadaşı Jennifer Syme, ölü bir kız çocuğu doğurdu. Nisan 2001'de Jennifer Syme Marilyn Manson'ın partisinden sonra aldığı alkol ve uyuşturucu sonucu bir trafik kazası geçirdi ve hayatını kaybetti. Mezarı Los Angeles'ta kızlarının mezarının yanındadır. Keanu Reeves'in üç kız kardeşi vardır. Bunlardan Kim, yıllardır lösemidir, bakımını Reeves üstlenmiştir ve sürekli kardeşini evinde ziyaret eder. Reeves'in motosikletlere büyük ilgisi bulunmaktadır. Dogstar isminde bir rock grubu vardır. Kendisi de büyük bir punk rock dinleyicisidir. Solak olmasına rağmen gitarı sağ eliyle çalar. Ünlü rock grubu Anthrax'ın bir video klibinde yer almıştır. Son zamanlarda Becky isimli bir grupla çalmaktadır. Kız arkadaşını ve çocuğunu arka arkaya kaybetmenin verdiği ruhsal bunalım durumu kendisini derinden etkilemiştir

KEANU REEVES FİLMLERİ NELER?

Matrix Resurrections (2021) - Neo

Bill & Ted Face the Music (2020) - TED Logan

John Wick 3 Parabellum (2019) - John Wick Series

Replicas (2018) -Wiliam Foster

John Wick 2 (2017) - John Wick Series

Exposed (2016) - Detective Scott Galban

The Whole Truth (2016) - Richard Ramsey

Yanlış Kapı (2015) -Evan Webber

John Wick (2014) - John Wick Series

47 Ronin (2013) - Kai

Man of Tai Chi (2013) - Donaka Mark, İlk yönetmenlik denemesi olan filmdir.

Generation Um... (2012) - John

Henry's Crime (2010) - Henry Torne

The Privates of Pippa Lee (2009) - Chris

The Day the Earth Stood Still (2008) - Klaatu

Street Kings (2008) - Tom Ludlow

The Lake House (2006) - Alex Wyler

A Scanner Darkly (2006) - Bob Arctor

Constantine (2005) - John Constantine

Thumbsucker (2005) - Perry Lyman

Video Hits: Paula Abdul (2005) - The Boy

Ellie Parker (2005) - Dogstar

Something's Gotta Give (2003) - Dr. Julian Mercer

The Matrix Revolutions (2003) - Neo

Enter the Matrix (2003) (Oyun) - Neo (ses)

The Matrix Reloaded (2003) - Neo

The Animatrix: Kid's Story (2003) (ses) - Neo

Hard Ball (2001) - Conor O'Neill

Kasımda Aşk Başkadır (2001) - Nelson Moss

Üçüncü Göz (The Gift) (2000) - Donnie Barksdale

The Watcher (2000) - David Allen Griffin

The Replacements (2000) - Shane Falco

Me and Will (1999) - Keanu Reeves

The Matrix (1999) - Neo

Şeytanın Avukatı (1997) - Kevin Lomax

The Last Time I Committed Suicide (1997) - Harry

Feeling Minnesota (1996) - Jjaks Clayton

Chain Reaction (1996) - Eddie Kasalivich

A Walk in the Clouds (1995) - Paul Sutton

Johnny Mnemonic (1995) - Johnny Mnemonic

Speed (1994) - Jack Traven

Little Buddha (1993) - Siddhartha

Even Cowgirls Get the Blues (1993) - Julian Gitche

Much Ado About Nothing (1993) - Don John

Bram Stoker's Dracula (1992) - Jonathan Harker

My Own Private Idaho (1991) - Scott Favor

Bill & Ted's Bogus Journey (1991) - Ted Logan/Evil Ted

Point Break (1991) - John Utah

Providence (1991) - Eric

Tune in Tomorrow... (1990) - Martin Loader

I Love You To Death (1990) - Marlon James

Parenthood (1989) - Tod Higgins

Bill & Ted'in Maceraları (1989) - Ted Logan

Life Under Water (1989) (TV) - Kip

Dangerous Liaisons (1988) - Le Chevalier Raphael Danceny

The Prince of Pennsylvania (1988) - Rupert Marshetta

Permanent Record (1988) - Chris Townsend

The Night Before (1988) - Winston Connelly

River's Edge (1986) - Matt

Youngblood (1986) - Heaver

Flying (1986) - Tommy

One Step Away (1985) - Ron Petrie

KEANU REEVES INSTAGRAM HESABI!

Keanu Reeves'in resmi ınstagram hesabı bulunmamaktadır.