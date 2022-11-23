23 Kasım sabah saatlerinde gerçekleşen depremin ardından bazı okulların tatil edilmesi ile birlikte KDZ Ereğli okullar tatil mi? Sorusu merak edilmeye başlandı. KDZ Ereğli öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi KDZ Ereğli okullar tatil mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, KDZ Ereğli okullar tatil mi? KDZ Ereğli okullar tatil edildi mi?

Fırsatçılar deprem de dinlemiyor! Vatandaşlar kendini sokağa atınca hemen harekete geçtiler

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi. Depremin ardından birçok okulda eğitime ara verildi. Bu nedenle KDZ Ereğli okullar tatil mi? Sorusu da merak edilmeye başlandı. Peki, KDZ Ereğli okullar tatil mi? KDZ Ereğli okullar tatil edildi mi?

KDZ EREĞLİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kaymakamlık konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."