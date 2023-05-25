Kdz. Ereğli'de Togg'u gören telefonuna sarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen yerli ve milli araç Togg ilgi odağı oldu. Aracı gören fotoğraf çektirme yarışına girdi. Zonguldak Belediye Başkanlığı makamı için sipariş verilen yerli ve milli araç Togg, dün ilk mesaisine başladı. Araç vatandaşların yakından görüp inceleyebilmesi için Kdz. Ereğli ilçesine getirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen yerli ve milli araç Togg ilgi odağı oldu. Aracı gören fotoğraf çektirme yarışına girdi.

Zonguldak Belediye Başkanlığı makamı için sipariş verilen yerli ve milli araç Togg, dün ilk mesaisine başladı. Araç vatandaşların yakından görüp inceleyebilmesi için Kdz. Ereğli ilçesine getirildi.

Aracı gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak hatıra fotoğrafı çekti. Bazı vatandaşlar da aracın içine binerek iç aksamı yakından inceledi.

Direksiyon koltuğuna oturan AK Parti 28. dönem Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, "Türkiye'nin yerli ve milli aracı burada. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep öncelikleri yapıyoruz. Bundan sonra da çok daha güzel araçlar inşallah Türkiye gündemine girecek. Togg'un direksiyonuna oturduk. Gerçekten son derece modern bir araç. Allah razı olsun yapanlardan" dedi. - ZONGULDAK