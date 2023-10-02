Öğrencilerin merakla arama motorlarında araştırdıkları konulardan bir tanesi de Bugün okul var mı? sorusu oldu. Eğitim ve öğretim yılı devam ederken öğrenciler ise okulların tatil olacağı günleri merak ediyor. Peki, Kdz Ereğli'de okullar tatil mi? 2 Ekim bugün Zonguldak'ta okul var mı, yok mu? Valilik açıklaması geldi mi?

Kdz Ereğli'de okullar tatil mi? 2 Ekim bugün Zonguldak'ta okul var mı, yok mu? Valilik açıklaması geldi mi?

Kdz Ereğli'de okullar tatil mi? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. 2022-23 Eğitim ve Öğretim yılı devam ederken öğrenciler okulların ne zaman tatil olduğunu araştırıyor. Arama motorlarında Kdz Ereğli'de okullar tatil mi? 2 Ekim bugün Zonguldak'ta okul var mı, yok mu? Valilik açıklaması geldi mi? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

KDZ EREĞLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 kent için sağanak uyarısı geldi. Artvin, Kocaeli, Rize, Zonguldak, Düzce, Giresun, Ordu, Sakarya, Trabzon ve Bartın için sarı kodlu uyarı; Samsun için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan Doğu Karadeniz'de fırtına beklendiği açıklanarak, vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Samsun'da tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehir merkezinde ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamaların olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu nedenle 2 Ekim Pazartesi günü anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Zonguldak Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2 Ekim günü eğitime devam edilecek.

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