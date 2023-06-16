Kdz. Ereğli Belediyesi Sevgi ve Barış Plajı, 17 Haziran Cumartesi günü sabah saat 08.30'dan 20.00'ye kadar halkın kullanımına açılacak. Batı Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin çekim merkezi olan Sevgi ve Barış Plajı, 17 Haziran Cumartesi gününden itibaren 08.30-20.00 saatleri arasında halkın kullanımına açık olacak.

Mavi bayraklı Kdz. Ereğli Belediye plajları yaz sezonuna 'merhaba' diyor. Sevgi ve Barış Plajı, 17 Haziran Cumartesi günü sabah saat 08.30'dan 20.00'ye kadar halkın kullanımına açılacak.

Kdz. Ereğli Belediyesi Sevgi ve Barış Plajı bu hafta sonu sezonu açıyor.

Batı Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden gelen günübirlik ziyaretçilerin çekim merkezi olan Sevgi ve Barış Plajı, 17 Haziran Cumartesi gününden itibaren 08.30-20.00 saatleri arasında halkın kullanımına açık olacak.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Bu yıl plajlarımız Mavi bayraklı. Kumsalından, hizmet alanlarına, eğlence yerlerine kadar her şey hazır. Okulların da tatile girmesiyle plajlarımız bu hafta sonundan itibaren halkımızın kullanımına açık olacak. Bu yaz yine müzikten bir çok spor aktivitesine kadar plajlarımız cıvıl cıvıl olacak. Bartın'dan Bolu'ya, gurbetçilerimizden tüm ülke ve yurt dışı misafirlerimize kadar halkımızı plajlarımıza davet ediyorum" dedi.