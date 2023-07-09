Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarında değişikliğe gidildi. Peki, KDV zammı ne zaman geçerli olacak? KDV zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte KDV zammının geçerlilik tarihi!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik ve 18'lik KDV oranlarında değişikliğe gidildi. Peki, KDV zammı ne zaman geçerli olacak? KDV zammı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte değişikliğe gidilen KDV zammı hakkında merak edilen detaylar ve geçerlilik tarihi!

KDV ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

KDV ZAMMI HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.