Katma Değer Vergisi oranlarına dair yapılan düzenleme ile birlikte KDV uygulama genel tebliği 2023 konusu gündeme geldi ve KDV oranı yükseldi mi, ne kadar oldu? Araştırılıyor. Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte KDV uygulama genel tebliği 2023! KDV oranı yükseldi mi, ne kadar oldu? Yeni KDV oranı resmi gazetede yayınlandı mı?

Katma Değer Vergisi oranlarına dair yapılan düzenleme ile birlikte KDV uygulama genel tebliği 2023 konusu gündeme geldi ve KDV oranı yükseldi mi, ne kadar oldu? Araştırılıyor. Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte KDV uygulama genel tebliği 2023! KDV oranı yükseldi mi, ne kadar oldu? Yeni KDV oranı resmi gazetede yayınlandı mı?

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 2023

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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