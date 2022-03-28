KDV Tevkifatı nedir? Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de KDV Tevkifatı oldu. KDV Tevkifatı ifadesini günlük hayatımızda nadiren de olsa genellikle ekonomi haberlerinde KDV indirimi son dakika gelişmelerinde duyabiliyoruz. Peki, KDV Tevkifatı nedir? KDV Tevkifatı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

KDV TEVKİFATI NEDİR?

KDV Tevkifatı, vergiler üzerinde bölüşme/kesinti yapma anlamına gelmektedir.

KDV TEVKİFATI NASIL HESAPLANIR?

KDV tevkifatı hesaplanırken satın alınan mal veya hizmetin türü dikkate alınır. KDV oranları ürün veya hizmete göre değişiklik göstermektedir. KDV tevkifatı da bu değişen oranlara göre hesaplanır.

Örnekle açıklamak gerekirse: 1000 TL ödeme karşılığı bir hizmet satın aldınız. Aldığınız hizmetin KDV oranı %8'dir. Bu durumda 1000 TL'nin %8'i yani 80 TL KDV ücretidir. Aldığınız hizmetin KDV tevkifat oranı ise 5/10 olarak belirlenmiştir. Bu durumda KDV bedelinin yarı tutarı yani 40 TL vergi dairesine ödenmesi gerekir. 1000 TL'den bu tutar çıkardığımızda geriye 960 TL kalır. Kalan 960 TL hizmetin alındığı yere ödenmesi gereken hizmet bedelidir.

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