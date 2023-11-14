Vergiden muaf arsa satışı ne zaman başlayacağı ve KDV'siz arsa satışı hangi illerde yapılacağı gündeme geliyor. Arsa satışı için gerekli belgeler ve KDV'siz arsa satışı ne zaman başlıyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, Vergisiz arsa satışı yapılacak iller hangisi, başvuru tarihi ne zaman?

Vergisiz arsa satışı yapılacak iller hangisi ve başvuru tarihi ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 44 ilde 622 muhtelif arsayı, KDV'den muaf olarak satışa çıkardı. KDV'siz arsa satışı ne zaman başlıyor? Vergisiz arsa satışı yapılacak iller hangisi, başvuru tarihi ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KDV'SİZ ARSA SATIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

21-23 Kasım tarihleri arasında açık arttırma yoluyla satışa sunulacak arsalar için yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade şartı uygulanacak. Peşin ödeme ile arsa satın almak isteyenlere ise yüzde 20 indirim yapılacak.

VERGİSİZ ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER HANGİSİ?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkardı. İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin illerinde, farklı metrekarelerdeki iş ve konut alanları için uygun arsalar, 21-23 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan açık arttırmayla satılacak. Arsalar, KDV'den muaf olarak satılacak.

VERGİDEN MUAF ARSA SATIŞI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda, tutarın yüzde 25'i peşin olacak. Kalan tutara ise 24 ay vade yapılacak. Peşin ödeme ile arsa satın almak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Açık arttırma, belirtilen tarihlerde, TOKİ İstanbul İl Hizmet Binası Konferans Salonu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu Ankara'da düzenlenecek. Online katılımın da sağlandığı müzayedeye internet üzerinden de teklif verilebilecek.

Arsa satışlarının çok cazip olduğunu söyleyen vatandaş Şahin Çetin, "Arsalara yoğun ilgi olacağını düşünüyorum. Şartlar çok cazip. 622 adet muhtelif arsa KDV'den muaf olarak satılacak. Yüzde 25'i peşin olarak satılacak ve 24 ayda vade yapılacak bu arsalar. Satışa çıkan yerler için peşin ödemelerde de yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak." şeklinde konuştu.

Arsa almanın konut almaktan daha avantajlı olduğunu söyleyen Yatırımcı Okan Çelik, "Arsa alımıyla ilgili bakanlık bize bu şekilde bir fırsat sundu arsalar ile ilgili. Ben de Muğla, Çanakkale veya Antalya'da bir arsa alıp kendi evimi yapmak istiyorum. Dairelerden avantajlı durumu KDV'den muaf olması. Yüzde 25'i peşin kalan kısmıyla da ilgili 24 ay taksit yapılıyor olması çok cazip geldi. Bütçemize göre bakacağız eğer peşin alabilirsek bir de yüzde 20 indirim de var. Eğer bütçemize uygun bir şey bulabilirsek peşin de alabiliriz. Uygulama çok cazip şu anda. Arsa alıp kendi evini yapmak konut almaktan daha cazip şu anda" ifadelerini kullandı.

Açık arttırmaya katılıp arsa almak istediğini ifade eden Ceyhun Yeşin, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 44 ilde 622 arsayı satışa çıkardığını duydum. Bununla ilgili 21-22-23 Kasım diye hatırlıyorum, arsaları gidip açık arttırmada görmek istiyorum. Hatta açık arttırmaya katılmayı da düşünüyorum. Bununla ilgili biraz daha araştırma yapacağım. Bununla ilgili bir yatırım yapmayı düşünüyorum" dedi.