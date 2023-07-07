KDV ORANLARI 2023: KDV Arttı mı? KDV %8 mi %18 mi? KDV oranı yüzde kaç?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik ve 18'lik KDV oranlarında değişikliğe gidildi. Peki, KDV Arttı mı? KDV %8 mi %18 mi? KDV orani yüzde kaç? İşte son dakika gelişmeleri…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde değişikliğe gidildi. Vatandaşlar ise merak içinde soruyor KDV Arttı mı? KDV %8 mi %18 mi? KDV orani yüzde kaç? İşte detaylar…

KDV ARTTI MI? KDV %8 Mİ %18 Mİ?

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi.

KDV ORANI YÜZDE KAÇ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.