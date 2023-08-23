Katma Değer Vergisi oranları Resmi Gazete kararı ile yeniden belirlendi. Yüzde 18'lik KDV oranı yüzde 20'ye, yüzde 8'lik KDV oranı ise yüzde 10'a yükseltildi. Peki, KDV ne zaman yüzde 20 oldu? KDV hangi tarihte yüzde 20 olarak belirlendi?

KDV ne zaman yüzde 20 oldu? Sorusu, Katma Değer Vergisi oranlarının güncellenmesinin ardından merak edildi ve araştırıldı. Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Peki, KDV ne zaman yüzde 20 oldu? KDV hangi tarihte yüzde 20 olarak belirlendi?

KDV NE ZAMAN YÜZDE 20 OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Deterjan ve dezenfektanlar ile kağıt ürünleri gibi temizlik maddelerinin ithal ve teslimlerinde genel KDV oranının yüzde 20 olarak uygulanması öngörüldü. Başta gıda maddeleri olmak üzere, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan yüzde 1'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre 10 Temmuz 2023 tarihinde KDV yüzde 20 olarak güncellendi.