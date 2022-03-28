Resmi Gazete 'de yayınlanan KDV indirimine ilişkin yeni yönetmelikte, temel gıda ürünlerinde uygulanacak olan indirimler açıklandı. KDV indirimi ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 KDV indirimi hangi ürünler için geçerli konusu gündeme geliyor. KDV indirimi ne zaman? 2022 KDV indirimi hangi ürünleri kapsıyor? Detaylar haberimizdedir…

KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Gıda fiyatlarına yönelik yeni düzenlemeler geldi. Gıdada KDV'yi %8'den %1'e indiren karar Resmi Gazete 'de yayımlandı. İndirim 14 Şubat'tan itibaren geçerlidir.

2022 KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Dün gece Resmi Gazete 'de yayımlanan düzeltmede şu ifadeler yer aldı:

"13/02/2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan, 12/02/2022 tarihli ve 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan '3'üncü,' ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir."

Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren kararda, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar indirim listesinden çıkarılmıştı. Kararla birlikte bu ürünler de listede tekrar yerini aldı.

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