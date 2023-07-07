KDV arttı mı, yüzde kaç yükseldi? KDV oranları değişikliği 2023 listesi gündeme geliyor. Katma Değer Vergisi oranları Resmi Gazete kararı ile yeniden belirlendi. KDV arttı mı, yüzde kaç yükseldi? KDV oranları değişikliği 2023 listesi araştırılıyor. Peki, KDV arttı mı, yüzde kaç yükseldi? KDV oranları değişikliği 2023 listesi!

KDV arttı mı, yüzde kaç yükseldi? KDV oranları değişikliği 2023 listesi araştırılıyor. Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. KDV arttı mı, yüzde kaç yükseldi? KDV oranları değişikliği 2023 listesi gündeme geliyor.KDV arttı mı, yüzde kaç yükseldi? KDV oranları değişikliği 2023 listesi merak ediliyor. KDV arttı mı, yüzde kaç yükseldi? KDV oranları değişikliği 2023 listesi! Detaylar haberimizdedir…

KDV ARTTI MI?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

KDV YÜZDE KAÇ YÜKSELDİ?

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi.

KDV ORANLARI DEĞİŞİKLİĞİ 2023 LİSTESİ!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

İşte Resmi Gazete'de yer alan karar: