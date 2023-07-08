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KDV artışı ne zaman geçerli? KDV artışı hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

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Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik ve 18'lik KDV oranlarında değişikliğe gidildi. Peki, KDV artışı ne zaman geçerli? KDV artışı hangi tarihten itibaren geçerli olacak?Peki, KDV artışı ne zaman geçerli? KDV artışı hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik ve 18'lik KDV oranlarında değişikliğe gidildi. Peki, KDV artışı ne zaman geçerli? KDV artışı hangi tarihten itibaren geçerli olacak? İşte KDV artışı hakkında merak edilen güncel detaylar!

KDV ARTIŞI NE ZAMAN GEÇERLİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

KDV ARTIŞI HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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