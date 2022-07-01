Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci transferine imza attı. Sarı-kırmızılılar Kazımcan Karataş için Altay ile anlaşmaya vardı. Kazımcan ile 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Ocak 2003

(19 yaşında)

İzmir

Boy: 1,82 m

Kazımcan Karataş (d. 16 Ocak 2003, İzmir), Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Altay'da oynamaktadır.