Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? - Haberler

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Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Haberler.com - Gündem
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Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a Transfer olduğunu resmen duyurdu. 19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Eyüpspor ile imza aşamasına gelmiş ancak transfer resmiyet kazanmamıştı. Peki, Kazımcan Karataş kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci transferine imza attı. Sarı-kırmızılılar Kazımcan Karataş için Altay ile anlaşmaya vardı. Kazımcan ile 5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Ocak 2003

(19 yaşında)

İzmir

Boy: 1,82 m

Kazımcan Karataş (d. 16 Ocak 2003, İzmir), Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Altay'da oynamaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Haberler

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