Kazımcan Karataş kimdir? Kazımcan Karataş kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Altay'ın genç savunma oyuncusu Kazımcan Karataş, Galatasaray'a Eyüpspor üzerinden transfer olacak. 19 yaşındaki savunmacının transfer maliyeti, bonuslarla birlikte 28 milyon TL'yi bulacak. Kazımcan Karataş kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Kazımcan Karataş kimdir?

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Ocak 2003

(19yaşında)

İzmir

Boy: 1,82 m

Kazımcan Karataş (d. 16 Ocak 2003, İzmir), Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Altay'da oynamaktadır.

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