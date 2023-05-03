Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş'ın hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri merak edildi. Peki, Kazımcan Karataş kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, boyu kaç, kilosu kaç, forma numarası kaçtır? İşte detaylar...

Kazımcan Karataş Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Peki, Kazımcan Karataş kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu ve kilosu kaç? Kazımcan Karataş'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sizlerle...

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

Kazımcan Karataş (d. 16 Ocak 2003; Konak, İzmir), Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Kazımcan Karataş doğum tarihi : 16 Ocak 2003

16 Ocak 2003 Kazımcan Karataş kaç yaşında : 20 yaşında

20 yaşında Kazımcan Karataş nereli : İzmir

İzmir Kazımcan Karataş hangi takımda oynuyor : Galatasaray

Galatasaray Kazımcan Karataş mevkisi ne : Sol bek

Sol bek Kazımcan Karataş boyu kaç : 1,82 metre

1,82 metre Kazımcan Karataş kilosu : -

- Kazımcan Karataş forma numarası kaç : 88

88 Kazımcan Karataş burcu ne : Oğlak

Profesyonel Kariyeri

Altay

Kazımcan Karataş, Altay'ın altyapısına girdiğinde henüz 6 yaşındaydı. İlk çıkışını Ocak 2020'de 1. Lig'de yaptı. Kısa bir süre sonra kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Altay ile profesyonel ilk maçında 6 Kasım 2021'de Süper Lig'de Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray

1 Temmuz 2022'de Galatasaray, Kazımcan Karataş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Futbolcu ile 2022-23 sezonundan başlayarak 5 sezonluk anlaşmaya varıldığı açıklandı. Buna göre genç futbolcunun transferi için Altay'a 1.150.000 Euro bonservis bedeli ödenecekti. Galatasaray ile ilk formasını 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü, maçın 77. dakikasında oyuna girerek Galatasaray'ın evinde 0-1 kaybettiği Giresunspor maçında giydi.

Millî takım kariyeri

Kazımcan Karataş, Türkiye'yi U17 ve U19 genç takımlarında temsil etmiştir.