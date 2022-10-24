Kazımcan Karataş kimdir? Futbolcu Kazımcan Karataş kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu kaç? Kariyeri ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen futbolcular arasında Kazımcan Karataş geliyor. Peki, Kazımcan Karataş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Kazımcan Karataş hangi takımda oynuyor? Kazımcan Karataş hangi mevkii, boyu kaç, kilosu kaç? Kazımcan Karataş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş kimdir merak ediliyor. Peki, Kazımcan Karataş kimdir? Futbolcu Kazımcan Karataş kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, boyu kaç? Kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?
KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?
Kazımcan Karataş (d. 16 Ocak 2003, İzmir), Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.
Kazımcan Karataş doğum tarihi : 16 Ocak 2003
Kazımcan Karataş kaç yaşında : 19 yaşında
Kazımcan Karataş nereli : İzmir
Kazımcan Karataş mesleği ne : Futbolcu
Kazımcan Karataş mevkisi ne : Defans
Kazımcan Karataş hangi takımda : Galatasaray
Kazımcan Karataş boyu kaç : 1.82 metre