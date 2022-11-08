Karadeniz müziğinin duayen ve sevilen isimlerinden olan Kazım Koyuncu ölümünün 16.yılında sevenleri ve hayranları tarafından anılıyor. Ünlü sanatçıyı tanımayanlar ise araştırıyor. Peki, Kazım Koyuncu kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İşte genç yaşta hayatını kaybeden Kazım Koyunlu'nun hayatıyla ilgili detaylar.

16 yıl önce hayatını kaybeden Kazım Koyuncu, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen sevenleri Kazım Koyunlu'yu sevgiyle hatırlıyor. Peki Karatenizin entelektüel şehir ruhlu çocuğu Kazım koyuncu neden öldü ,Kazım koyuncu kimdir? Detaylar haberimizde...

KAZIM KOYUNCU NEDEN ÖLDÜ?

2004 yılının sonunda kanser olduğu haberini aldı. Haberi alan ailesi ve sevenleri bu kötü haberle çok sarsıldı. Doktorlar kendisini çok fazla yormamasını söylemesine rağmen Kâzım Koyuncu müzikten kopamadı ve konserler vermeye devam etti. 2005 yılında son konserini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdi. 25 Haziran 2005'te, testis kanserinin akciğerlerine yayılması sonucunda Şişli'de vefat etti.

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Kazım Koyuncu, nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olsa da 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğdu. Cavit Bey ve Hüsniye Hanımın 6 çocuğundan 5'incisi olarak dünyaya gelen sanatçı, babaannesinden masallar, "Kemençeci Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Turna'dan türküler dinleyerek büyüdü. Okumayı çok seven, müziğe ortaokul yıllarında babasının aldığı mandolinle başlayan Koyuncu, futbolla ilgilendi ve köydekilerin aksine sıkı bir Trabzonspor taraftarı oldu.

Koyuncu, 1989'da köyünden ayrılarak İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü'ne kayıt yaptırdıysa da üniversitede pek parlak bir öğrencilik dönemi geçirmedi. Sanat tutkusu ağır basan ve müzik çalışmalarına o yıllarda ağırlık veren Koyuncu, 1992'de Ali Enver'le birlikte "Dinmeyen" isimli müzik gurubunu kurarak profesyonel müziğe adım attı.