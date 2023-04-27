Sinema ve dizi oyuncusu Kazım Kartal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Kazım Kartal kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kazım Kartal geliyor. Peki, Kazım Kartal kimdir, kaç yaşında vefat etti? Kazım Kartal (Kazım Dilcan) kimdir, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Kazım Kartal hayatta mı, yaşıyor mu? Kazım Kartal öldü mü, neden öldü, kaç yaşında öldü? Kazım Kartal'ın tüm filmleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

KAZIM KARTAL KİMDİR?

Kazım Kartal, ya da gerçek adıyla Kazım Dilcan, (28 Nisan 1936, Niğde - 13 Ağustos 2003, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Hayatı

Sanat yaşamına 1964 yılında başlayan Kazım Kartal, Türk sinemasının adı fazla bilinmeyen kahramanlarındandır. Genellikle karakter rollerde yardımcı oyuncu olarak rol alan "kötü adam" Kartal, sanat yaşamı boyunca 1000 civarında (saptanabilen 350), filmde rol almış, iki senaryo yazmış, bir filmin yönetmenliğini üstlenmiştir.

Bir dönem seks filmleri furyasında da çeşitli filmlerde rol alan Kartal, o süreçteki gerekçesini şu sözlerle açıklamıştır: "Parasız kaldığım dönemlerde bakkaldan veresiye alışveriş bile yapamayıp, alay konusu olmak canıma tak demişti, mecburdum." ÇASOD üyesi olan sanatçı, TGRT'de yayımlanan "Kirve" isimli dizinin Erzurum'daki setinde mide spazmı geçirip İstanbul'a dönmesinden kısa bir süre sonra kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi 15 Ağustos 2003'te Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

Filmografisi