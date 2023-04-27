Kazım Kartal kimdir, kaç yaşında vefat etti? Kazım Kartal (Kazım Dilcan) kimdir, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
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Sinema ve dizi oyuncusu Kazım Kartal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Kazım Kartal kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi film ve dizilerde rol almıştır? İşte detaylar...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kazım Kartal geliyor. Peki, Kazım Kartal kimdir, kaç yaşında vefat etti? Kazım Kartal (Kazım Dilcan) kimdir, nereli, mesleği ne, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Kazım Kartal hayatta mı, yaşıyor mu? Kazım Kartal öldü mü, neden öldü, kaç yaşında öldü? Kazım Kartal'ın tüm filmleri nelerdir? İşte ayrıntılar...
KAZIM KARTAL KİMDİR?
Kazım Kartal, ya da gerçek adıyla Kazım Dilcan, (28 Nisan 1936, Niğde - 13 Ağustos 2003, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Hayatı
Sanat yaşamına 1964 yılında başlayan Kazım Kartal, Türk sinemasının adı fazla bilinmeyen kahramanlarındandır. Genellikle karakter rollerde yardımcı oyuncu olarak rol alan "kötü adam" Kartal, sanat yaşamı boyunca 1000 civarında (saptanabilen 350), filmde rol almış, iki senaryo yazmış, bir filmin yönetmenliğini üstlenmiştir.
Bir dönem seks filmleri furyasında da çeşitli filmlerde rol alan Kartal, o süreçteki gerekçesini şu sözlerle açıklamıştır: "Parasız kaldığım dönemlerde bakkaldan veresiye alışveriş bile yapamayıp, alay konusu olmak canıma tak demişti, mecburdum." ÇASOD üyesi olan sanatçı, TGRT'de yayımlanan "Kirve" isimli dizinin Erzurum'daki setinde mide spazmı geçirip İstanbul'a dönmesinden kısa bir süre sonra kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi 15 Ağustos 2003'te Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.
Filmografisi
- 1963: Beyoğlu Piliçleri
- 1963: Hancının Kızı
- 1964: Mor Defter
- 1964: Anadolu Çocuğu
- 1964: Vatansız Haydut
- 1965: Devlerin Kavgası
- 1965: Konyakçı
- 1965: Elveda Sevgilim
- 1965: Kasımpaşalı
- 1965: Severek Ölenler
- 1965: Tehlikeli Adam
- 1966: Göklerdeki Sevgili
- 1966: O Kadın
- 1967: Kocadağlı
- 1967: Silahları Ellerinde Öldüler
- 1968: Dertli Pınar
- 1968: Beşikteki Miras
- 1968: Kara Güneş
- 1968: Şeyh Ahmet Şeyhin Oğlu
- 1968: Urfa İstanbul
- 1968: Yedi Köyün Zeynebi
- 1969: Ağlama Değmez Hayat
- 1969: Aşk Bu Değil
- 1969: Bataklı Damın Kızı Aysel
- 1969: Beyaz Mendilim
- 1969: Bir Türk'e Gönül Verdim
- 1969: Bir Vefasız Yar İçin
- 1969: Dağa Çıkan Kız
- 1969: Dikenli Hayat
- 1969: Dişi Eşkıya
- 1969: Hayırsız Evlat
- 1969: Kaderimsin
- 1969: Ringo Vadiler Kaplanı
- 1969: Sabah Olmasın
- 1969: Sabrın Sonu
- 1969: Şeytanın Oyunu
- 1969: Şirvan
- 1969: Talihsiz Gelin
- 1969: Tel Örgü
- 1970: Bir Çuval Para
- 1970: Cilalı İbo Almanya'da
- 1970: Zagor
- 1970: Aşk Sürgünü
- 1970: Deliormanlı
- 1970: Donanma Kamil
- 1970: Ecelin Gölgesinde
- 1970: Gülüm Nuri
- 1970: Kan ve Kurşun
- 1970: Kralların Kaderi
- 1970: Mazi Kalbimde Yaradır
- 1970: Son Günah
- 1970: Yemen'de Bir Avuç Türk
- 1970: Yeşil Kurbağalar
- 1971: Cehenneme Bir Yolcu
- 1971: Cilalı İbo Teksas Fatihi
- 1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği
- 1971: İpini Boynunda Bil
- 1971: Kadırgalı Ali
- 1971: Önce Sev Sonra Öldür
- 1971: Umutsuzlar
- 1971: Zagor Kara Korsanın Hazineleri
- 1971: Zehir Hafiye
- 1971: Allah Benimle
- 1971: Allı Turnam
- 1971: Gelin Çiçeği
- 1971: Her Kurşuna Bir Ölü
- 1971: Kanunsuz Yaşayanlar
- 1971: Kartallar
- 1971: Killing Ölüm Saçıyor
- 1971: Kurşunla Selamlarım
- 1971: Ölümden Korkmuyorum
- 1971: Profesyoneller
- 1971: Şahinler Diyarı
- 1972: Çöl Kartalı
- 1972: Karaoğlan Geliyor
- 1972: Murat ile Nazlı
- 1972: Acı Yudum
- 1972: Akma Tuna
- 1972: Bitirim Kemal
- 1972: Büyük Bela
- 1972: Cehenneme Postalarım
- 1972: Cesurlar
- 1972: Cezanı Çekeceksin
- 1972: Çoban Ali
- 1972: Dişi Akrep
- 1972: Gece
- 1972: Hacı Murat'ın İntikamı
- 1972: Kan ve Kin
- 1972: Kanlı Öç
- 1972: Kanun Adamı
- 1972: Kartal Tepe
- 1972: Kuduzlar
- 1972: Müthiş Darbe
- 1972: Şehvet
- 1972: Süpürgesi Yoncadan
- 1972: Ustura Behçet
- 1972: Vahşetin Esirleri
- 1972: Vur
- 1972: Yedi Kişi Ölecek
- 1973: Battal Gazi Geliyor
- 1973: Soğukkanlılar
- 1973: Tarkan: Güçlü Kahraman
- 1973: Yaban
- 1973: Cengiz Han'ın Fedaisi
- 1973: Çılgın Gangster
- 1973: Dağ Kurdu
- 1973: Destan
- 1973: Evlat Acısı
- 1973: Gecelerin Hakimi
- 1973: Kara Çalı
- 1973: Kara Orkun
- 1973: Kara Pençe
- 1973: Kara Pençe'nin İntikamı
- 1973: Namın Yürüsün Behçet
- 1973: Nefret
- 1973: Siyah Eldivenli Adam
- 1973: Tuzak
- 1973: Yarını Olmayanlar
- 1973: Yemin
- 1974: Karaların Ali
- 1974: Mağlup Edilemeyenler
- 1974: Oğul
- 1974: Reşo / Vatan İçin
- 1974: Deli Ferhat
- 1974: Erkeksen Kaçma
- 1974: Gün Akşam Oldu
- 1974: Her Gece Bardayım
- 1974: Kader
- 1974: Sahildeki Yabancı
- 1974: Şirvan
- 1975: Babanın Oğlu
- 1975: Bana Beş Avrat Yetmez
- 1975: Bil Bakalım Ne Çıkacak
- 1975: Kral Benim
- 1975: Namıdiğer Çolak
- 1975: Sansar
- 1975: Seferim Var
- 1975: Tatlı Tatlı
- 1975: Tekerlek
- 1975: Üç Gelin Altı Damat
- 1975: Yırt Kazım
- 1976: Sahte Kabadayı
- 1976: Şoför
- 1976: Elmanın Alına Bak
- 1976: Evlatlık
- 1976: Kader Torbası
- 1976: Kadı Han
- 1976: Nereye Arkadaş
- 1976: Seni Sevmekle Suçluyum
- 1976: Söyleyin Anama Ağlamasın
- 1976: Su Perisi Elması
- 1976: Yarim İstanbul'u Mesken mi Tuttun
- 1977: Akdeniz Kartalı
- 1977: Aşk Arzu ve Silah
- 1977: Dört Ateşli Yosma
- 1977: Alman Gelin
- 1977: Aşk Durağı
- 1977: Bir Yiğit Gurbete Gitse
- 1977: Cemal
- 1977: Hıdır
- 1977: Kanunsuz Sokak
- 1977: Öl Seve Seve
- 1977: Ölüm Dönemeci
- 1977: Sen Aşk Nedir Bilir Misin
- 1977: Şöhretin Bedeli
- 1977: Son Gülen Tam Güler
- 1977: Yaman Delikanlı
- 1977: Yaşamak Güzel Şey
- 1978: Azrailin Beş Atlısı
- 1978: Bir Garip Yabancı
- 1978: El Bebek Gül Bebek
- 1978: Hayat Kadınları
- 1978: Hey Yavrum Hey
- 1978: Ilık Dudaklar
- 1978: İsmet Bu Ne Kısmet
- 1978: Kanlı Hayat
- 1978: Kene
- 1978: Korkusuz Aşıklar
- 1978: Nefret
- 1978: Ölüm Savaşı
- 1978: Sıra Sana Gelecek
- 1978: Sormagir Sokağı
- 1978: Ya Bundadır Ya Şunda
- 1978: Yengen
- 1979: İstanbul 1979
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- 1986: Sevdan Öldürdü Beni
- 1986: Umut Sokağı
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- 1987: Işıkta Kaybolanlar
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- 1992: Kurdoğlu-2/Sancağın Ordusu
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- 1994: Ölüm Peşimizde
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- 2002: Seni Yaşatacağım
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