Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün FOX Çalar Saat'e konuk oldu. Emeklilerin geçim derdi hakkında konuşan Kazım Ergün kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Kazım Ergün kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Kazım Ergün kaç yaşında, nereli?

Kazım Ergün kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kazım Ergün FOX Çalar Saat programına konuk oldu. Emekliler hakkında konuşan Kazım Ergün kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları araştırılıyor. Kazım Ergün kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Kazım Ergün kaç yaşında, nereli? Kazım Ergün biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

KAZIM ERGÜN KİMDİR?

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 1946 yılında Zonguldak'ta doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bulunduğu görevler;

Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesi (1960)

Siyasi Parti, Sendika, Çeşitli Dernek Ve Yapı Kooperatiflerinde Yönetici (1965)

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Muamelat Ve Muhasebe Şefliği (1976)

Özel Sektörde İnşaat Ve Taşımacılık İşkolunda Koordinatör

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı (1996)

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Sekreteri (1999)

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı (2000)

Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Genel Başkanı (2002)

SSK Yönetim Kurulu Üyesi (Emekliler Temsilcisi) (2004)