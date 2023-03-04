Kazım Ceylan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu Kazım Ceylan'ın hayatı ve biyografisi!

Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu bugün Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan oluyor. Bunun ardından vatandaşlar, Kazım Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. İşte ayrıntılar...