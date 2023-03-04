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Kazım Ceylan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu Kazım Ceylan'ın hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

Kazım Ceylan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu Kazım Ceylan'ın hayatı ve biyografisi!

Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu bugün Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan oluyor. Bunun ardından vatandaşlar, Kazım Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kazım Ceylan geliyor. Peki, Kazım Ceylankimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu Kazım Ceylan'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

KAZIM CEYLAN KİMDİR?

Kazım Ceylan, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü'dür. Kazım Ceylan 1953 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisidir.

Kazım Ceylan 4 Mart 2023 Cumartesi günü Pelin Çift ile Gündem Ötesi konuğu olacaktır. Gündem Ötesi programında Ahiliğin bilinmeyenleri Kazım Ceylan ile konuşulacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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