Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar yaşamını yitirdi. Ardından Kazım Akşar'ın kaç yaşında olduğu ve neden vefat ettiği merak edildi. Peki, Kazım Akşar kimdir, kaç yaşındaydı? Kazım Akşar neden öldü? Kazım Akşar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KAZIM AKŞAR KİMDİR?

Kazım Akşar, 23 Ağustos 1953 tarihinde Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğdu. 1970 yılında radyoda Çocuk Saati programına girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro'da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. 1978 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu. 1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalara başladı.

1986-1987'de İngiltere'ye Devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı. 1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır.

KAZIM AKŞAR DİZİLERİ

Menajerimi Ara : Ali Bilgin - 2020 (konuk)

Mayıs Kraliçesi : Sencer Aytekin - 2015

Yağmurdan Kaçarken : Tayfun Güneyer - 2013 (Şerif)

Kaos Örümcek Ağı : Cem Gül - 2012 (Güvenlik Müsteşarı)

Küçük Hanımefendi : Özer Kızıltan - 2011-2012 (Numan)

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2010

Rüzgar : Nihat Durak - 2008 (Arif Ağa)

Gemilerde Talim Var : Ümit Efekan - 2007 (Kaptan)

Kurtlar Vadisi : Serdar Akar - 2005

Adı Aşk Olsun : Cem Sürücü - 2004 (Ergün)

Kadın İsterse : Yüksel Aksu - 2004 (Cavit)

Kara Melek : Uğur Erkır\Türkan Derya - 1999

Köstebek : Nihat Durak - 1997

Örümcek : Zeynep Tor - 1998

İstanbul 24 Saat : Adnan Azar - 1996

Şahin Tepesi: 1981 - (Lorenzo Lamas) seslendirme

KAZIM AKŞAR FİLMLERİ

Şarkıcı : Ersin Pertan - 2001

Cumhuriyet: Ziya Öztan - 1998 (Fethi Okyar)

Mercan Kolye : Tunca Yönder - 1998

Kader Bize Düşman mı : Ümit Efekan - 1982

KAZIM AKŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından Kazım Akşar, 69 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kesin ölüm nedeni bilinmezken acı haberin ardından üzüntüsünü Instagram hesabından paylaşan Melek Baykal, "Ah ki ne ah... Kazım Akşar niye be canım. Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah. Çok üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekanın cennet olsun. Tiyatro camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.