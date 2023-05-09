Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, baharın yaşanmaya başladığı şu günlerde yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor.

Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, baharın yaşanmaya başladığı şu günlerde yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'nın bu güzelliği drone ile havadan görüntülendi.

Kazdağları'nın doğası bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Kazdağları'nın meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte yeşilin binbir tonu görenleri hayran bırakıyor. Flora ve faunası ile dikkatleri çeken Kazdağları binlerce tür endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'ndaki yeşilin binbir tonu havadan drone ile görüntülendi.