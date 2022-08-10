Kazdağları, sakin ve huzurlu bir gezi rotası planlarken gidebileceğiniz en huzurlu rotalar arasında yer alıyor. Peki Kazdağları nerede? Kazdağları'nda yapılacak aktiviteler nelerdir?

Kazdağları, ülkemizde bulunan ve oksijeni en yüksek seviyelerde yer alan noktalardan birisidir. Birçok farklı şehre yayılmış olan Kazdağları, içerisinde birçok farklı türdeki canlıya ev sahipliği de yapmaktadır. Özellikle sonbahar aylarında büründüğü renkler ile görenleri büyüleyecek bir güzelliğe sahip olan Kazdağları, içerisinde birçok gezilecek yer barındırıyor. Peki Kazdağları nerede? Kazdağları'nda yapılacak aktiviteler nelerdir? Kazdağları gezilecek yerler nerelerdir?

KAZDAĞLARI NEREDE?

Kazdağları, birden fazla şehir içerisinde yer almaktadır. Geneli Çanakkale ve Balıkesir şehirlerine yayılmaktadır. İçerisinde milli park bulunan Kazdağları'na gitmek için Balıkesir-Edremit Havalimanı ile ulaşmak mümkün. Edremit havalimanından sonra özel şirketler aracılığıyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Kazdağları 1994 yılında Milli Park olarak koruma altına alınmıştır.

SARIKIZ TÜRBESİ

Sarıkız türbesi, hikayesi ile dinleyenlerin duygularını kabartacak, hüzünlendirecek bir hikayeye sahiptir.Bu hikayeden geriye kalan sadece bir duvar olmuştur.

SÜTÜVEN ŞELALESİ

Sütüven şelalesi, Kazdağları'nın arasında yer alan, Sarıkız yaylasında bulunmaktadır. 17 Metre yükseklikten akan şelale, yeşil renklerin arasında huzur bulmanız için en iyi yerlerden bir tanesi. Görenleri büyüleyen yapısıyla Sütüven şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor.

ZEYTİNYAĞI MÜZESİ

Zeytinyağı müzesi, ilk olarak sabun fabrikası olarak hizmet veren yerin restorasyonu ile müzeye dönüştürülmüştür. Zeytinyağının tarihi ilerleyişini görebileceğiniz bu müzede gezmek oldukça keyifli. Ayrıca bu müzede, zeytinyağının hikayesini öğrenerek, zeytinyağı hakkında ilginç bilgiler edineceksiniz.

KAZDAĞLARI KÖYLERİ

Kazdağları'nda yer alan köyleri ziyaret ederek güzel fotoğraflar çekebilir, burada yer alan köylerde yöresel yemekleri deneyerek güzel bir ziyafet çekebilirsiniz. Kazdağları etrafında konumlanan 12 farklı köyde birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

KAMP ALANLARI

Kazdağları'nın içerisinde yer alan kamp yerleri sayesinde rotanız boyunca ilerlerken konaklama yapmanız mümkün. Kamp severler için farklı yerlerde kamp yapmak mümkün. İçerisinde birden fazla kamp alanı bulunan Kazdağları, sene içerisinde birçok doğa tutkununu misafir etmekte. Kazdağları içerisinde yer alan kamp yerleri ise şunlarıdır;