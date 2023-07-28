Kazdağları'nda yaralanan yabancı turist kurtarıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'ndaki Şahindere Kanyonu'nda düşerek yaralanan yabancı uyruklu kadın turist, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'ndaki Şahindere Kanyonu'nda düşerek yaralanan yabancı uyruklu kadın turist, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
O.A, Altınoluk Mahallesi'ndeki kanyonda gezerken kayalıklardan düşerek belinden ve başından yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı turist, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibince sedyeye alınarak bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılarak Edremit Devlet Hastanesine götürülen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.