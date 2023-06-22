Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, doğal dokusu ve eşsiz manzarası ile en çok tercih edilen noktalardan birisi olan Kazdağları'ndaki Cam Seyir Terası'nın engebeli 4 kilometrelik yolu kilit parke taşı döşeyerek ulaşım sorununu ortadan kaldırdı.

Kazdağları'nda Cam Seyir Terası'nın yolu tamamlandı

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, doğal dokusu ve eşsiz manzarası ile en çok tercih edilen noktalardan birisi olan Kazdağları'ndaki Cam Seyir Terası'nın engebeli 4 kilometrelik yolu kilit parke taşı döşeyerek ulaşım sorununu ortadan kaldırdı.

Kazdağları'nın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtmak amacıyla 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu'na doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen Cam Seyir Terası'nın 4 kilometrelik engebeli toprak yolun tamamına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kilit parke taşı döşendi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda doğal dokusu ve eşsiz manzarası ile en çok tercih edilen noktalardan birisi olan Cam Seyir Terası, yolun da tamamlanması sayesinde 9 günlük Kurban Bayramı'nda da yine en çok ziyaret edilecek noktalardan birisi olması bekleniyor.