Güzel oyuncu Selin Işık kaç yaşında ve nereli soruları sevenleri tarafından merak ediliyor. Birçok başarılı diziler de rol alan Selin Işık, sosyal medya paylaşımları sayesinde gündeme geliyor. Başarılı oyuncu ve sporcu olan Selin Işık kaç yaşında merak konusu oluyor. Başarılı dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosunda yer alan Selin Işık, Özlem Çakırbeyli rolünü canlandırmıştır. Selin Işık kimdir? Selin Işık kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

SELİN IŞIK KİMDİR?

Doğum Tarihi: 26 Kasım 1987

Kaç yaşında: 34 yaşında

Meslek: Oyuncu, sporcu, voleybolcu

Selin Işık, 26 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu, sporcu ve voleybolcudur. Eğitimini Radyo Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. Ününü, 2014 yılında rol aldığı Çılgın Dershane Üniversitede adlı sinema filmi ile kazanmıştır.

Sonrasında Siyah İnci, Esaretin Sensin, Tam Kafadan dizilerinde rol aldı.

2018-2020 yılları arasında rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Çakırbeyli karakterine hayat vermişti.

Şu an Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk' ta Nazlı karakterine hayat veriyor.

Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2014- Çılgın Dersane Üniversitede (Dizi)

2015- Esaretim Sensin (Dizi)

2017-2018 Siyah İnci (Irmak, dizi)

2018- Tam Kafadan (Gizem, Dizi)

2018-2020 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özlem Çakırbeyli, Dizi)

2021Kazara Aşk (Nazlı, Dizi)

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