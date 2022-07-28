Kazanan Restoran nerede çekiliyor? Kazanan Restoran yemek programı FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan Kazanan Restoran programı nerede çekiliyor merak ediliyor. Peki, Kazanan Restoran nerede çekiliyor? Kazanan Restoran çekimleri nerede yapılıyor? İşte detaylar...

KAZANAN RESTORAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kazanan Restoran programının nerede çekildiği ile ilgili henüz net bir bilgi yoktur. Ancak Kazanan Restoran programının FOX TV stüdyolarında çekildi tahmin edilmektedir. FOX TV stüdyoları ise, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindedir.

KAZANAN RESTORAN NEDİR?

28 Temmuz Perşembe itibarıyla ilk kez ekrana gelecek programda; restoranını büyütmek ya da lezzetine, işletmeciliğine güvenip bir restoran açmayı hayal edenler kıyasıya yarışacaklar.

KAZANAN RESTORAN FORMATI

Yarışmada amaç; keşfedilmemiş yetenekleri bulmanın yanı sıra yarışmacıları hayallerindeki restorana kavuşmalarını, kendi işlerinin patronları olmalarını sağlamak olacak.

Ayrıca yarışma sırasında sınırlı sayıdaki Yemeksepeti kullanıcısı, uygulama üzerinden sipariş verdikten sonra değerlendirmelerini yapabilecekler ve kazananı belirlemekte önemli bir rol üstelenecekler.

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

İlker Ayrık'ın eğlenceli sunumuyla, stüdyodaki şef patron Murat Bozok ve Türkiye'nin büyük restoran patronlarından Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan'ın değerlendirmeleri eşliğinde ekrana gelecek yarışmada kazanan, 500.000 TL'lik para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmacılar büyük para ödülünün yanı sıra; Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan katkıları ve yatırım destekleriyle hayallerindeki restorana kavuşma şansını da elde etmeye çalışacaklar.

Yapımını TBWA ve Pervasız Yapım'ın üstlendiği heyecan dolu yarışma "Kazanan Restoran", 28 Temmuz Perşembe itibarıyla her perşembe ve 30 Temmuz Cumartesi itibarıyla her cumartesi, haftada iki kez saat 20.00'de FOX'ta.