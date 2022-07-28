Kazanan Restoran nedir? Evlerin neşesi, ailelerin sunucusu İlker Ayrık, "Kazanan Restoran" yarışmasıyla FOX izleyicisiyle buluşuyor. Kazanan Restoran programı bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Peki, Kazanan Restoran nedir? Kazanan Restoran formatı nedir? İşte Kazanan Restoran formatı!

KAZANAN RESTORAN NEDİR?

28 Temmuz Perşembe itibarıyla ilk kez ekrana gelecek programda; restoranını büyütmek ya da lezzetine, işletmeciliğine güvenip bir restoran açmayı hayal edenler kıyasıya yarışacaklar.

KAZANAN RESTORAN FORMATI

Yarışmada amaç; keşfedilmemiş yetenekleri bulmanın yanı sıra yarışmacıları hayallerindeki restorana kavuşmalarını, kendi işlerinin patronları olmalarını sağlamak olacak.

Ayrıca yarışma sırasında sınırlı sayıdaki Yemeksepeti kullanıcısı, uygulama üzerinden sipariş verdikten sonra değerlendirmelerini yapabilecekler ve kazananı belirlemekte önemli bir rol üstelenecekler.

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

İlker Ayrık'ın eğlenceli sunumuyla, stüdyodaki şef patron Murat Bozok ve Türkiye'nin büyük restoran patronlarından Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan'ın değerlendirmeleri eşliğinde ekrana gelecek yarışmada kazanan, 500.000 TL'lik para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmacılar büyük para ödülünün yanı sıra; Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan katkıları ve yatırım destekleriyle hayallerindeki restorana kavuşma şansını da elde etmeye çalışacaklar.

Yapımını TBWA ve Pervasız Yapım'ın üstlendiği heyecan dolu yarışma "Kazanan Restoran", 28 Temmuz Perşembe itibarıyla her perşembe ve 30 Temmuz Cumartesi itibarıyla her cumartesi, haftada iki kez saat 20.00'de FOX'ta.

KAZANAN RESTORAN BAŞLIYOR!

FOX ekranlarında yerini alan yeni yarışma, "Restoranımın hem aşçısı hem işletmecisi benim" diyen yarışmacıları bekliyor. İlker Ayrık'ın sunumuyla 10 restoran hünerlerini gösterip, hem takım hem de bireysel olarak yarışarak büyük patronların gözdesi olmaya çalışacak.

Başvuru için: fox.com.tr

FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr/

Kazanan Restoran Sayfası: https://www.fox.com.tr/Kazanan-Restoran

KAZANAN RESTORAN SUNUCU VE ŞEFLERİ KİM?