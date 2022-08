Ekranların yeni yarışma programı olan Kazanan Restoran tanıtım fragmanlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kazanan Restoran yarışmasının tarihi ve yarışma formatı merak konusu oldu. Peki, Kazanan Restoran konusu ne? Kazanan Restoran sunucusu kim, jüri üyeleri kimler? İşte detaylar haberimizde...

KAZANAN RESTORAN KONUSU NEDİR?

Yapımını Pervasız Yapım'ın üstlendiği heyecan dolu yarışma "Kazanan Restoran", Perşembe günü akşam saat 20:00'da FOX TV ekranlarında yer alacak.

KAZANAN RESTORAN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

İlker Ayrık'ın sunumuyla ekranlara gelecek olan Kazanan Restoran'da, işletme sahipleri hünerlerini gösterecek. 10 restoran birbiriyle yarışacak ve restoranlar hem takım olarak hem de bireysel temsilcileriyle yarışa katılacak.

Amaç büyük patronları etkilemek yatırım almak olacak. Kazanan restorantın büyük ödülü 500 bin TL.

KAZANAN RESTORAN SUNUCUSU İLKER AYRIK KİMDİR?

Oyuncu-Sunucu. 1979 Balıkesir doğumlu. Sinema, tiyatro ve televizyonda birbirinden başarılı işlere imza attı. Çakallarla Dans'taki Servet, Yapışık Kardeşler'deki Selim, Geniş Aile'deki Mürsel, Seksenler'de Çağatay, Aslı ile Kerem'de Cem ve daha birçok unutulmaz karaktere hayat verdi. Aynı zamanda mezunu olduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk hocalığı yapmakta.

Televizyon programlarında ise kendine has üslubu ve eğlenceli tarzıyla Ben Bilmem Eşim Bilir, Çarkıfelek, Bir Sıfır, Var Mısınız Yok Musunuz gibi birbirinden başarılı işlerde 500 bölümden fazla sunuculuk yaptı.

KAZANAN RESTORAN JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Kazanan Restoran yarışmasında Şef patron Murat Bozok ve Türkiye'nin büyük restoran patronları arasında yer alan Gamze Cizreli ve Cüneyt Asan yer alıyor.

MURAT BOZOK KİMDİR?

Şef Murat Bozok, 6 Aralık 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümünde tamamlayan Bozok, daha sonra aşçı olmaya karar verir ve aynı zamanda ABD'de bulunan Johnson & Wales Üniversitesi'ne kaydolur. Johnson & Wales Üniversitesi'nde okuduğu dönemde restoranlarda çalışmaya başlayan Şef Murat Bozok, Hyatt ve Ritz Carlton'un Boston ve New York şubelerinde çalıştı. Bununla beraber 'Michelin' kavramiyla tanışan Bozok, daha sonra Avrupa'nın yolunu tuttu. Pierre Gagnaire'e ulaşan Bozok, Sketch isimli 1 Michelin yıldızlı restoranda çalışmak üzere Londra'ya gitti.

Daha sonra, Gordon Ramsay Holding'e bağlı 3 Michelin yıldızlı Royal Hospital Road ve 1 Michelin yıldızlı Angela Hartnett at Connought'ta toplam 2.5 yıl çalışmasının ardından Murat Bozok, Gordon Ramsay Grup'tan ayrılarak Paris'teki 2 Michelin yıldızlı L'atalier de Robuchon'da çalışmaya başlamıştır. 8 ay burada çalıştıktan sonra ise Londra'ya geri dönmüş ve buradaki L'atalier de Robuchon restoranının kurulmasına katkıda bulunmuştur. Murat Bozok, şimdi Türkiye'de ve Türkiye'nin ilk ve tek şarap kompleksi olan Kayra Şarap Akademisi binasında Mimolett isimli restoranını açtı.

CÜNEYT ASAN KİMDİR?

Cüneyt Asan 1959 yılında Erzincan'da doğdu. 2 yaşındayken İstanbul'a geldi. İlkokul 3. sınıftayken Bostancı – Kasaplar çarşısında, kasapta çırak olarak çalışmaya başladı. Çıraklıktan ustabaşçılığa geçiş sürecini yaşadığı kasaptan, 1980 yılında askerlik görevini yerine getirebilmek için ayrıldı. 1984'te evlendi ve şu an da 3 erkek çocuğu vardır. Askerlik dönüşü, çalışmış olduğu kasabı satın alarak birlikte bir ortaklığa adım atıp, toptan ve perakende et işi yapmaya başladı. Ortaklığın 5. yılında kendi et üretimlerini yapabilmek amacı ile Tekirdağ -Malkara 'da et üretim çiftliğini kurdular.

1992 yılında restorancılık sektörüne taşınma kararı alıp, ilk Günaydın Restaurant'ı Küçükyalı Çamlık'ta kurdular. Artan müşteri talebini karşılayabilmek için 1994 yılında Bostancı şubesine taşınmıştır. Daha sonra ise Suadiye, Etiler ve Kozyatağı şubeleri faaliyete geçmiştir. Günaydın Et, bugün her biri öz sermaye ile kurulmuş olan 37 şube, 1 merkez lojistik ve 1 merkez depo olmakla birlikte restoran sektöründe Türkiye'nin devleri arasındadır.

GAMZE CİZRELİ KİMDİR?

Gamze Cizreli 1968, Diyarbakır doğumlu, BigChefs'i kurmasıyla tanınan Türk girişimci ve iş insanıdır.

Gamze Cizreli 1968'de akademisyen bir baba ve ev hanımı annenin 3 çocuğunun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Çocukluğu Ankara'da geçen Cizreli, 1991'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Türk-Amerikan ortak savunma sanayi projesinde çalıştı. 1994'te sektör değiştiren Cizreli, ilk eşiyle beraber Arjantin Caddesi'nde Ankara'nın ilk kafelerinden Cafemiz'i kurdu. Daha sonra sırasıyla pastacılık alanında hizmet veren Kuki ve Uzak Doğu yemeklerinin satıldığı Quick China'yı kurdu. 2005'te iflas eden Cizreli, 2007'de kredi çekerek Ankara'da BigChefs'i kurdu. 2010'da Saruhan Tan'ın ortaklığıyla Ankara'da Rafine Restaurant'ı kuran Gamze Cizreli, 2020 itibarıyla halen daha BigChefs'in yöneticiliğini yapmaktadır. Cizreli ayrıca 2016'da Dorom.co adlı dürümcü zincirini kurmuştur.