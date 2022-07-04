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Kazanan Restoran İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta!

DailyMotion.com - TV
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Kazanan Restoran İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta!

Kazanan Restoran İlk Bölümüyle Yakında FOX'ta!

FOX ekranlarında yerini alan yeni yarışma, "Restoranımın hem aşçısı hem işletmecisi benim" diyen yarışmacıları bekliyor. İlker Ayrık'ın sunumuyla 10 restoran hünerlerini gösterip, hem takım hem de bireysel olarak yarışarak büyük patronların gözdesi olmaya çalışacak.

Başvuru için: fox.com.tr

FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr/

Kazanan Restoran Sayfası: https://www.fox.com.tr/Kazanan-Restoran

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