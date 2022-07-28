Kazanan Restoran hangi mahalle kazandı? Kazanan Restoran kim elendi? Kazanan Restoran kim kazandı?

Kazanan Restoran hangi mahalle kazandı? FOX TV'de yepyeni bir yemek programı Kazanan Restoran bu akşam başladı. Büyük ilgiyle takip edilen Kazanan Restoran programında hangi mahalle kazandı? Kazanan Restoran kim elendi? Kazanan Restoran kim kazandı? yanıtı merak edilen sorular arasında yer aldı. İşte detaylar...

KAZANAN RESTORAN HANGİ MAHALLE KAZANDI?

Kazanan Restoran'ın en çok satış yapan mahalle yukarı mahalle oldu.

Yukarı mahalle yüzde 52, aşağı mahalle yüzde 48 satış payı aldı ve günün kazananını yukarı mahalle oldu.

KAZANAN RESTORAN NEDİR?

28 Temmuz Perşembe itibarıyla ilk kez ekrana gelecek programda; restoranını büyütmek ya da lezzetine, işletmeciliğine güvenip bir restoran açmayı hayal edenler kıyasıya yarışacaklar.

KAZANAN RESTORAN FORMATI

Yarışmada amaç; keşfedilmemiş yetenekleri bulmanın yanı sıra yarışmacıları hayallerindeki restorana kavuşmalarını, kendi işlerinin patronları olmalarını sağlamak olacak.

Ayrıca yarışma sırasında sınırlı sayıdaki Yemeksepeti kullanıcısı, uygulama üzerinden sipariş verdikten sonra değerlendirmelerini yapabilecekler ve kazananı belirlemekte önemli bir rol üstelenecekler.

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

İlker Ayrık'ın eğlenceli sunumuyla, stüdyodaki şef patron Murat Bozok ve Türkiye'nin büyük restoran patronlarından Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan'ın değerlendirmeleri eşliğinde ekrana gelecek yarışmada kazanan, 500.000 TL'lik para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmacılar büyük para ödülünün yanı sıra; Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan katkıları ve yatırım destekleriyle hayallerindeki restorana kavuşma şansını da elde etmeye çalışacaklar.

Yapımını TBWA ve Pervasız Yapım'ın üstlendiği heyecan dolu yarışma "Kazanan Restoran", 28 Temmuz Perşembe itibarıyla her perşembe ve 30 Temmuz Cumartesi itibarıyla her cumartesi, haftada iki kez saat 20.00'de FOX'ta.