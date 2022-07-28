Kazanan Restoran hangi günler var? 28 Temmuz Perşembe itibarıyla ilk kez ekrana gelecek Kazanan Restoran programı hangi günler yayınlanıyor merak ediliyor. Kazanan Restoran hangi günler? Kazanan Restoran hangi günler yayınlanıyor? Kazanan Restoran haftada kaç gün var? İşte detaylar...

KAZANAN RESTORAN HANGİ GÜNLER?

Yapımını TBWA ve Pervasız Yapım'ın üstlendiği heyecan dolu yarışma "Kazanan Restoran", 28 Temmuz Perşembe itibarıyla her perşembe ve 30 Temmuz Cumartesi itibarıyla her cumartesi, haftada iki kez saat 20.00'de FOX'ta.

KAZANAN RESTORAN FORMATI

Yarışmada amaç; keşfedilmemiş yetenekleri bulmanın yanı sıra yarışmacıları hayallerindeki restorana kavuşmalarını, kendi işlerinin patronları olmalarını sağlamak olacak.

Ayrıca yarışma sırasında sınırlı sayıdaki Yemeksepeti kullanıcısı, uygulama üzerinden sipariş verdikten sonra değerlendirmelerini yapabilecekler ve kazananı belirlemekte önemli bir rol üstelenecekler.

BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

İlker Ayrık'ın eğlenceli sunumuyla, stüdyodaki şef patron Murat Bozok ve Türkiye'nin büyük restoran patronlarından Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan'ın değerlendirmeleri eşliğinde ekrana gelecek yarışmada kazanan, 500.000 TL'lik para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmacılar büyük para ödülünün yanı sıra; Gamze Cizreli ile Cüneyt Asan katkıları ve yatırım destekleriyle hayallerindeki restorana kavuşma şansını da elde etmeye çalışacaklar.

KAZANAN RESTORAN SUNUCU VE ŞEFLERİ KİM?