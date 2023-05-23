Kazakistan'ın FlyArystan Havayolu Şirketi Ankara Esenboğa Havalimanı'na Seferlere Başladı

Kazakistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Astana'nın düşük maliyetli iştiraki FlyArystan, Ankara Esenboğa Havalimanı seferlerine başladı.

FlyArystan'ın, Ankara-Astana arasında direkt seferlere başlaması dolayısıyla Esenboğa Havalimanı'nda su takı töreni gerçekleştirildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'dan düzenlenen ilk uçuşla Ankara'ya gelen Airbus A319 tipi uçak, apronda su takı ile karşılandı. Yolcular ve uçuş ekibine çiçek takdim edildi.

İki başkent arasında düzenli uçuşların başlamasını kutlamak için düzenlenen kokteyle, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, TAV Esenboğa Genel Müdür Yardımcısı Alp Karayalçın ve diğer ilgililer katıldı.

Büyükelçi Sapiyev, FlyArystan'ın, Astana'dan "Anadolu'nun kalbi" Ankara'ya ilk seferini düzenlediğini, bugünün kendileri için bir bayram olduğunu söyledi.

Sapiyev, "Direkt uçuşların açılması iki ülke için çok önemli. Ülkelerimiz arasında ticari yatırım ilişkilerine mutlaka yeni bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Karayalçın da iki ülke arasında bu uçuşların başlamasının önemine işaret ederek, "TAV Havalimanları olarak bizim en son işletmeye başladığımız Almatı Havalimanı'nın ülkesine sefer başlatmış olmaktan ekstra mutluyuz. Umarım ileriki günlerde yeni uçuşlarla tekrar birlikte olacağız." diye konuştu.

Kazakistan'ın havayolu Air Astana'nın düşük maliyetli markası olarak hizmet sunan FlyArystan, 18 Ekim'e kadar salı ve cumartesi günleri Ankara-Astana arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.

AnadoluJet'in aynı rotada çarşamba ve pazar günleri düzenlediği uçuşlarla iki başkent arasındaki direkt uçuş sayısı haftada 4'e çıkmış oldu.