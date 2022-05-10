Bugün, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek. Kazakistan Cumhurbaşkanı kim? Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kimdir?

Doğum tarihi: 17 Mayıs 1953

68 yaşında

Almatı, Kazakistan

17 Mayıs 1953'te doğdu. Babası Kemel Tokayev (1923-1986), İkinci Dünya Savaşı gazisi ve tanınmış bir Kazak yazardı. Annesi Turar Shabarbayeva (1931-2000) Alma-Ata Yabancı Diller Enstitüsü'nde çalıştı.

Kariyeri

1970'te Tokayev, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'ne katıldı. Beşinci yılında, Çin'deki Sovyet büyükelçiliğinde altı aylığına eğitim kurslarına gönderildi. 1975'te Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Tokayev, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığına katıldı ve Singapur'daki Sovyet Büyükelçiliğine gönderildi. 1979'da SSCB Dışişleri Bakanlığına döndü. 1983 yılında Pekin Dil Enstitüsünde eğitim kursları için Çin'e gitti. 1984-1985 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptı. Daha sonra 1991 yılında İkinci Sekreter, İlk Sekreter ve Danışman olarak görev yaptığı Pekin'deki Sovyet elçiliğine gönderildi. 1991 yılında SSCB Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisine Moskova'daki kıdemli diplomatlar için bir eğitim kursuna katıldı.