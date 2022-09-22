Kazakistan - Belarus maçı ne zaman, hangi kanalda? Kazakistan - Belarus maçı saat kaçta? Kazakistan - Belarus maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki

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KAZAKİSTAN - BELARUS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kazakistan - Belarus arasında Astana Arena stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

KAZAKİSTAN - BELARUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazakistan - Belarus arasındaki mücadele 22 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de başlayacak.