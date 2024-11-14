Kazakistan Avusturya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Kazakistan Avusturya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?

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KAZAKİSTAN AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

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KAZAKİSTAN AVUSTURYA MAÇI CANLI YAYIN

Kazakistan ile Avusturya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

KAZAKİSTAN AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kazakistan Avusturya maçı saat 18.00'de başlayacak.

KAZAKİSTAN AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kazakistan ve Avusturya, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Almaty'da, Almaty Ortalyk Stadyumu'nda oynanacak.

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https://www.exxen.com/tr