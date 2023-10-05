Kazak milyarderin mega yatı Fethiye'ye demir attı

MUĞLA - Kazak milyarder Alijan Ibragimov'ın ünlü yatı 'IDynasty'i yeniden Muğla'nın Fethiye ilçesi limanına demir attı.

2021 yılında Covid-19'dan vefat eden Kazakistanlı iş insanı Alijan Ibragimov'un mega yatı IDynasty yeniden Fethiye Limanı'na geldi. Fethiye İskelesine yanaşan 4 bin 437 grostonluk mega yata karadan 220 bin litre yakıt ikmali yapılırken, 2021 yılında Kovid'ten vefat eden Alijan Ibragimov'un büyük oğlu Shukhrat Ibragimov'un da Fethiye'ye geldiği ve Fethiyeli iş insanı Yunus Önder ile birlikte Fethiye ve Göcek çevresini gezdikleri öğrenildi.

Dünyaca ünlü Kazak milyarder Alijan Ibragimov, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Forbes'un milyarderler listesine giren Kazak iş insanı Alijan Ibragimov ölmeden önce 2018'de yatıyla Bodrum ve Fethiye'yi ziyaret ederken, bu kez aynı mega yatla büyük oğlu Shukhrat Ibragimov'un Fethiye'ye geldiği öğrenildi. 101 metre uzunluğundaki 'IDynasty' isimli mega yat Fethiye İskelesi'ne demir atarken yatın sahiplerinden Shukhrat Ibragimov, zaman zaman yattan ayrılarak Fethiyeli iş insanı Yunus Önder ile birlikte Göcek ve çevresini gezdi. Yunus Önder, Dünya Forbes zenginler listesinde baş sıralarda bulunan Suudi Arabistan merkezli 350 bin çalışanı ile Dünya'nın en büyük şirketleri arasına girmeyi başarmış Al Muhaidib Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sulaıman Al Muhaıdıb ve kardeşleri ile dünyanın en büyük enerji şirketleri arasında gösterilen Eusrasian Gas Energy Yönetim kurulu başkanı Shukhrat Ibragimov ile birlikte Emad Al Muhaıdıb, Essam Al Muhaıdıb Fethiye ve çevresinde ayrıca Türkiye'de yatırım amaçlı gözlem yaptıkları öğrenildi.

101 metre uzunluğundaki 'IDynasty'e Fethiye Limanı'nda karadan yakıt ikmali yapılırken, 200 milyon euro değerinde bulunan mega yata İzmir'den getirtilen 7 tankerle 220 bin litre yakıt ikmali yapıldığı öğrenildi. Cayman Adaları bayraklı 'IDynasty'ın 220 ton akaryakıt karşılığında yaklaşık 6 milyon TL bıraktığı öğrenildi. 22 misafir ağırlayabilen 'IDynasty'de 34 mürettebat kaldığı bildirilirken, 17 deniz mili azami hıza ulaşabilen ultra lüks yatta helikopter pistinin yanı sıra yüzme havuzundan tüm lüks özelliklere sahip olduğu da belirtildi. Dünyanın en büyük yatları sıralamasında süper yat 'IDynasty' 77'inci sırada yer alıyor. 'IDynasty'in Fethiye Limanı'ndan İspanya'nın Malaga Limanı'na gideceği öğrenildi.