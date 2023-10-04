Kazak Milyarder Alijan Ibragimov'un Mega Yatı Fethiye'ye Geldi

Kazak milyarder Alijan Ibragimov'un ünlü yatı 'IDynasty', yeniden Muğla'nın Fethiye ilçesi limanına demir attı.

2021 yılında Covid-19'dan vefat eden Kazakistanlı iş adamı Alijan Ibragimov'un mega yatı "IDynasty", yeniden Fethiye Limanı'na geldi. Fethiye İskelesi'ne yanaşan 4 bin 437 grostonluk yata karadan 220 bin litre yakıt ikmali yapılırken, Alijan Ibragimov'un büyük oğlu Shukhrat Ibragimov'un Fethiye'ye geldiği ve Fethiyeli iş adamı Yunus Önder ile birlikte Fethiye ve Göcek çevresini gezdikleri öğrenildi.

Dünyaca ünlü Kazak milyarder Alijan Ibragimov, 2021 yılında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Forbes'un milyarderler listesine giren Alijan Ibragimov, 2018'de yatıyla Bodrum ve Fethiye'yi ziyaret etmişti. Bu kez aynı yatla büyük oğlu Shukhrat Ibragimov'un Fethiye'ye geldiği öğrenildi. 101 metre uzunluğundaki 'IDynasty' isimli mega yat Fethiye İskelesi'ne demir atarken yatın sahiplerinden Shukhrat Ibragimov, zaman zaman yattan ayrılarak Fethiyeli iş adamı Yunus Önder ile birlikte Göcek ve çevresini gezdi. Yunus Önder, Forbes zenginler listesinde baş sıralarda bulunan Suudi Arabistan merkezli 350 bin çalışanı ile dünyanın en büyük şirketleri arasına girmeyi başarmış Al Muhaidib Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sulaıman Al Muhaıdıb ve kardeşleri ile dünyanın en büyük enerji şirketleri arasında gösterilen Eusrasian Gas Energy Yönetim Kurulu Başkanı Shukhrat Ibragimov ile birlikte Emad Al Muhaıdıb, Essam Al Muhaıdıb'ın, Fethiye ve çevresinde yatırım amaçlı gözlem yaptıkları öğrenildi.

'IDynasty'e Fethiye Limanı'nda karadan yakıt ikmali yapılırken, 200 milyon euro değerinde bulunan mega yata İzmir'den getirtilen 7 tankerle 220 bin litre yakıt ikmali yapıldığı öğrenildi. Cayman Adaları bayraklı 'IDynasty'ın 220 ton akaryakıt karşılığında yaklaşık 6 milyon TL bıraktığı öğrenildi. 22 misafir ağırlayabilen 'IDynasty'de 34 mürettebat kaldığı bildirilirken, 17 deniz mili azami hıza ulaşabilen ultra lüks yatın, helikopter pistinin yanı sıra yüzme havuzundan tüm lüks özelliklere sahip olduğu da belirtildi. Dünyanın en büyük yatları sıralamasında süper yat 'IDynasty' 77'nci sırada yer alıyor. 'IDynasty'in Fethiye Limanı'ndan İspanya'nın Malaga Limanı'na gideceği öğrenildi. - MUĞLA