Kazada hayatını kaybeden kadın gözyaşlarıyla defnedildi Genel Haberleri Kazada hayatını kaybeden kadın gözyaşlarıyla defnedildi Bursa'nın Kestel ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden kadın sürücü, İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden kadın gözyaşlarıyla defnedildi BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden kadın sürücü, İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Kestelilçesi Barakfakih mevkiinde meydana geldi.İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Seda Kaya'nın kontrolünden çıkan 16 Y 7342 plakalı otomobil, önünde seyreden Erhan Özak yönetimindeki 16 BRG 20 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere ve sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada, araçta sıkışan Seda Kaya yaşamını yitirdi. Seda'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Kadının cenazesi İnegöl İshakpaşa camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Bir mobilya fabrikasının müdürü olan Seda Kaya'nın Bursa'da özel bir hastaneye doktor kontrolüne gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel İnegöl Kestel Bursa Genel Haberler

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